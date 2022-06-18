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مالية النواب تستهجن تهرب الحكومة وتطالب بزيادة الأجور

منذ دقيقة واحدة
مالية النواب تستهجن تهرب الحكومة وتطالب بزيادة الأجور

وطنا اليوم_استهجن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي تهرب الحكومة وفريقها الاقتصادي من الجلوس مع اللجنة منذ ما يزيد عن الشهرين.

وقال السعودي في حديث لـ”الوكيل الإخباري”، إن الحكومة تتذرع بالانشغال مع صندوق النقد الدولي وفي الزيارات إلى الخارج بدلا من الجلوس مع اللجنة ومتابعة أوجه صرف الموازنة والتحديات التي طرأت على الاقتصاد العالمي مؤخرا.

وأضاف أنه في حال لم تستجب الحكومة لدعوات اللجنة المالية حتى نهاية حزيران الجاري فإنه سيضطر لعقد مؤتمر صحفي ليطلع الشعب الأردني على مستجدات الأمور أثر الارتفاعات الأخيرة في الأسعار وانعكاسها على الموازنة.

وحذر السعودي من ارتفاع أسعار الفائدة وأثرها على مديونية الأردن ومعدلات النمو التي ستتقلص لتؤدي إلى هرب الاستثمار وزيادة نسبة البطالة.

وأوضح أن اللجنة ستطلب من الحكومة تفعيل نظام الحماية الاجتماعية لدعم الأسر في مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل عدم وجود زيادات على الرواتب خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الدعم لا يعني تقديمه من خلال صندوق المعونة الوطنية وهو مطبق في جميع دول العالم.

ولفت السعودي إلى أن اللجنة أوصت بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، لكن الحكومة لم تفي بوعودها حتى الآن وهو ما تصر اللجنة على المطالبة به.

وبيّن أن آخر لقاء بين اللجنة ووزارة المالية يعود إلى الاجتماعات الأخيرة التي عقدت خلال مناقشة موازنة عام 2022.




يشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي، قرر الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما استدعى اتخاذ البنك المركزي الأردني قرارا بزيادة الفوائد اعتبارا من غدا الأحد بمقدار 50 نقطة أساس باستثناء سعر فائدة نافذة الايداع لليلة واحدة حيث تم رفعه بمقدار 75 نقطة أساس ما يعني انعكاس أثر هذه القرارات على المقترضين والقروض الجديدة.


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