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حماده: تأجيل أقساط قروض الافراد سينعكس على النشاط التجاري

منذ 44 ثانية
حماده: تأجيل أقساط قروض الافراد سينعكس على النشاط التجاري

وطنا اليوم – أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده، ان قيام البنوك بتأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر حزيران الحالي سينعكس ايجابا على نشاط الحركة التجارية ولا سيما مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.
واشار حماده في بيان اليوم السبت، الى اهمية قرار تأجيل أقساط قروض الأفراد للشهر الحالي الذي سيسهم في ضح سيولة بالسوق المحلية تقدر بنحو 200 مليون دينار ، ما سينعكس على تنشيط القطاعات التجارية والخدمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وكانت البنوك في الأردن وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني توافقت على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر حزيران الحالي من دون استيفاء عمولة تأجيل القسط.
واوضح إن القرار سيدعم القدرة الشرائية لدى المواطنين من خلال توفير السيولة لديهم وهو ما يشجع الطلب على شراء السلع خصوصا مع استلام رواتب الشهر الحالي وقرب حلول عيد الاضحى المبارك.
وبين حمادة ان القرار سيمكن المواطنين من تأمين احتياجاتهم من السلع والخدمات المتعلقة بعيد الاضحى المبارك سواء كان لذلك لشراء الاضحية او مستلزمات الضيافة.
وقال حمادة ان القطاع التجاري والخدمي يعول على الأيام المقبلة لإنعاش الحركة التجارية وتعويض حالة ضعف الأسواق التي مر بها خلال الأشهر الماضية
وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يحتاج اليوم إلى ضخ المزيد من السيولة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة بما يساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات تزويد السوق المحلية بالبضائع ودعم المخزون الاستراتيجي الغذائي.


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