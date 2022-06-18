” إرادة ” في الكرك

وطنا اليوم – التقى امس ممثلين عن حزب ارادة ( تحت التأسيس) وجهاء وقيادات شبابية في محافظة الكرك وكان اللقاء في دارة السيد مظفر الرواشدة ببلدة مؤتة.

حضر اللقاء ممثلا عن الحزب كل من الوزير الاسبق نضال البطاينة ، والنائب الأسبق الدكتور مصطفى ياغي العضو المؤسس في إرادة، النائب الأسبق عدنان السواعير،زيد نفاع القنصل الفخري للمملكة الأردنية الهاشمية في هنغاريا والعضو المؤسس في إرادة.

يذكر أن من أبرز الأسماء المؤسسة لإرادة نضال البطاينة ، عمر ملحس ، منور الكعيبر السرحان ، بشار حوامدة ، عمر شقم ، زيد العتوم ، مصطفى ياغي ، محمود الطيطي ، عدنان السواعير ، موسى اشتيوي ، مالك حداد ، زيد نفاع ، وعبد العزيز الزيادات ومحمد الظهراوي، بالاضافة لعدد كبير من الاكاديميين ورؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية ورؤساء مجالس المحافظات واعضاء اللامركزية وقيادات نقابية وطلابية.