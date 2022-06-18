وزير النقل: الحكومة تحملت في الشتاء.. ولم ترفع الاسعار

وطنا اليوم – قال وزير النقل المهندس وجيه عزايزة إنه سيتم تجربة التردد الثابت للحافلات في محافظة جرش خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأضاف عزايزة أن النقل العام للركاب لن يتم رفع أسعارها بل ستقوم الحكومة بدعمها حتى لا يتم رفع الأسعار على المواطنين.

وبين أن من واجب كل مسؤول أن يكون واقعي وواضح مع المواطن.

ولفت إلى أن الحكومة تحملت فترة الشتاء ولم ترفع أسعار المحروقات خلاله، وكلف الأمر الخزينة نحو 420 مليون.

وأشار إلى أنه لن يتم فرض أي رسوم على طريق ليس له بديل وسيكون الخيار للمواطن، وبينها طرق موجودة حاليا، وستعود عوائد هذه الطرق للحكومة ليتم صيانتها، موضحا أن العوائد ستكون معقولة والأمر لا يزال قيد الدراسة.

وأكد أن هناك بعض الطرق تحتاج لدراسة الطرق البديلة لها.