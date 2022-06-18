حفل محمد رمضان في العقبة يتصدر حديث المواقع التواصلية

وطنا اليوم – خلال حفله الذي أحياه ليلة امس في واحة آيلة بمدينة العقبة الأردنية، فاجأ الفنان محمد رمضان الحضور بدخوله الى المسرح باللامبورجيني، وسط صراخ وهتافات الجمهور الذي كان في قمة حماسه.

وتصدر الحديث عن حفل رمضان وطريقة دخولة حديث مواقع التواصل في الأردن، حيث أشار البعض ان الفنان المصري يخطف الأنظار بشكل مستمر من خلال حضوره المتميز على المسرح والذي يثير بها الجدل غالبا، بينما انتقده البعض بسبب حب الاستعراض الذي يحاول بها دائما تصدر الترند وحديث الجمهور.

هذا وكان قد نشر محمد رمضان قبل الحفل، مقطع فيديو له عبر الانستجرام، والجمهور يلتف حوله في محاولة منهم لإلتقاط الصور التذكارية معه، وعلق قائلا: “كل الحب للمملكة الاردنية الهاشمية ملكاً و شعباً #جمعة_مباركة”.

وروج محمد رمضان في وقت سابق، للحفل عبر حسابة الرسمي على فيسبوك، من خلال نشر فيديو، وهو يصعد على متن الطائرة، وعلق: “في طريقي إلى أقوى حفلة في المملكة الأردنية الهاشمية.. جمهوري الأردني الحبيب الغالي أشوفكم على خير وبخير الجمعة القادمة”، ولاقى منشوره اعجاب المتابعين.

وظهر محمد رمضان داخل إحدى الطائرات الخاصة، بفيديو تم تداوله بشكل واسع برفقة شقيقه وهو يقوم بعد دولارات بطريقة استفزازية، ليعلق رمضان قائلا: “هواية أخويا المفضلة”، وبسبب هذا الفيديو، تقدم أحد المحامين، ببلاغ للنائب العام، ونيابة الأموال العامة، ضد الفنان وشقيقه، للتعامل في الدولار الأمريكي بالمخالفة للقانون.