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بريطانيا توافق رسميا على تسليم مؤسس ويكيليكس إلى واشنطن

منذ 3 دقائق
بريطانيا توافق رسميا على تسليم مؤسس ويكيليكس إلى واشنطن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج.
وجوليان أسانج، مطلوب للولايات المتحدة لمحاكمته في 18 تهمة، تتعلق بكشف موقعه عن مجموعات ضخمة من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية، وهو مهدد بالسجن لمدة قد تصل إلى 175 عاما.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الوزيرة “ستوقع أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواع تمنع صدوره”.
وأمام أسانج مهلة 14 يوما لاستئناف القرار.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، قررت محكمة “وستمنستر” البريطانية، تسليم أسانج البالغ من العمر 50 عاما، لأمريكا، وهو القرار الذي كان ينتظر موافقة وزيرة الداخلية.
وينفي مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، المحتجز في السجن منذ عام 2019، التهم الأمريكية الموجهة له ولموقعه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يفعل أي مخالفات.
وتحصن أسانج قبل دخوله إلى السجن في سفارة الإكوادور بلندن، وخلال تواجده هناك أنجب طفلين من صديقته موريس، المحامية التي تصغره بأكثر من عشر سنوات.
وكانت السلطات البريطانية، قد ألقت القبض على أسانج، وهو مواطن أسترالي، بعد أن أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور، حيث سعى للحصول على اللجوء السياسي، إلا أنه لم يفلح في ذلك.


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