بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

لأول مرة.. نشر صورة الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة

منذ دقيقة واحدة
لأول مرة.. نشر صورة الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة

وطنا اليوم:نشرت شبكة الجزيرة صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة شيرين أبو عاقلة، وقال تحقيق أجرته الشبكة إن الرصاصة انطلقت من بندقية من طراز “إم4” (M4)، بينما قالت الخارجية الأميركية إن إسرائيل قادرة على استكمال التحقيق، مشددة على ضرورة المساءلة.
وأشار التحقيق إلى أن الرصاصة كانت من عيار 5.56 ملم التي تستخدمها قوات الاحتلال، موضحا أن تشوها أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها.
وأظهر التحقيق إعادة محاكاة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد لمعرفة المزيد عن نوع الرصاصة المستخدمة، وعيارها الناري، ونوع البنادق المحتمل استخدامها لإطلاق هذا النوع من الرصاص.
واستند تحليل الجزيرة إلى آراء خبراء عسكريين، ويوضح أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين من النوع الخارق للدروع.
من جهته، أكد مدير مكتب فلسطين وإسرائيل في هيومن رايتس ووتش للجزيرة أن كل الأدلة تشير إلى أن الطلقة صدرت من جندي إسرائيلي.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن واشنطن على اتصال وثيق مع كل من إسرائيل والسلطات الفلسطينية بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وأضافت خلال مؤتمرها الصحفي اليومي أن الإدارة الأميركية تتوقع المساءلة الكاملة للمسؤولين عما حدث للزميلة أبو عاقلة، وأنها تدعو الجانبين للحفاظ على الهدوء وتجنب المزيد من التصعيد.
ومساء الأربعاء، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت اجتماعا في الكنيست مع وزير خارجيته يائير لبيد، للاطلاع على أهم النقاط ونتائج التحقيق الداخلي الذي أجراه جيش الاحتلال بشأن اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.
وقال التلفزيون الإسرائيلي الرسمي إن الاجتماع بينهما جاء استعدادا لأي تساؤلات أو إدانات واستنكارات بشأن جريمة اغتيال شيرين، والتي قد تطرح خلال الزيارة المقبلة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة في يوليو/تموز المقبل

 

 

https://youtu.be/hESbAoRvDhA


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

09:38

قتيلان وجريح جراء إطلاق نار أمام كنيسة في ألاباما الأمريكية

09:34

ريال مدريد يطلب من الاردنيين التعليق على هذه الصورة

09:24

نجاح عملية زراعة كلى لشاب في البشير

09:14

الرحاحلة : الشمول بالضمان حق أصيل لكل عامل

09:09

3 شهداء و10 اصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

08:23

بلينكن: نتحدث عن حقوق المثليين في كل اجتماع مع السعودية

08:13

كتّاب العصي

06:07

اعلاميو الشمال يردون على البطاينة

05:56

دعوى تطالب ماسك بتعويض 258 مليارا

01:07

هل تُنسق إسرائيل سرًا مع أمريكا حول ضرباتها العسكرية على سوريا

01:01

محكمة روسية تغرم جوجل 260 ألف دولار

00:58

بينت يبحث التحالف مع الليكود

00:46

اختتام فعاليات التمرين المشترك “عاصفة الصحراء” 2022

23:28

زيد بقاعين مديراً لمكتب ولي العهد

23:23

كريشان: 90 مليون يورو قروض للبلديات لإقامة مشاريع طاقة متجددة

22:05

اللجنة الأولمبية الأردنية تعقد اجتماع جمعيتها العامة غير العادي

21:51

اختيار حنين و صابرين لادارة مباريات غرب آسيا

21:48

مقاطع فيديو لنساء وبيع أفلام إبـ ـاحـ ـية في بلد عربي

21:34

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يتسلم جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي المركز الثاني

21:29

الكوفحي: البلدية لم تكن تعمل بشكل مؤسسي صحيح، وشهدت الفترات السابقة فوضى كبيرة في الية العمل

21:07

الحديد يواصل رفض العروض.. الاندية تنتظر دفعتين .. هاني يوقع إلكترونيا

20:50

تمديد السماح بخلط الزيوت النباتية في الاردن

20:37

وزير الصناعة يبحث مع الجزائر إعادة تشغيل خط طيران مباشر

20:34

رصاصة تنهي حياة طفلة عمرها ست سنوات في اربد

20:29

اطردوا الهندوس من الخليج.. وسم يتصدَّر تويتر

20:22

عار لو يعلمون عظيم .. القتل على الهوية في الهند

20:01

الى الدولة ( الغميقة ) بالغَين

19:53

وزير الثقافة اللبناني يستقبل المحامي فيصل الخزاعي الفريحات

19:43

إرادة ملكية بتعيين ميساء بيضون عضوا في المحكمة الدستورية

19:40

الإدارة المحلية: 90 مليون يورو قروض للبلديات لإقامة مشاريع طاقة متجددة

19:35

فيصل الفايز : على الحكومة ان تنزل إلى الميدان

19:30

أستراليا تطلب من 8 ملايين مواطن إطفاء الكهرباء

19:09

الديوان الملكي المغربي: إصابة الملك محمد السادس بكورونا

18:40

ماحدث في “هيئة الإعلام” يثير موجة تعليقات تواصلية

18:19

الكلية السويسرية لادارة الاعمال في مصر رائدة في تقديم درجات التعليم العالي في ادارة الاعمال

18:12

‏عاجل – مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي: البنوك ملزمة بتثبيت القسط وإعلام العملاء بآلية التثبيت

18:03

البنك المركزي: طلبنا من البنوك تثبيت قيمة أقساط قروض الأفراد من خلال تمديد عمر القرض أو ترحيل الزيادة حتى نهاية عمره

16:53

المقداد يكشف : ننسق مع الأردن لتسهيل عودة اللاجئين

16:46

الأمانة تزيل بسطات عشوائية مخالفة بالجرافة

16:38

هيئة تنشيط السياحة : فتح كازينوهات في الأردن امر غير مقبول

16:24

تعرف على جدول مباريات كاس العالم قطر 2022

16:05

الجبالي : ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية 40%

15:56

إرادتان ملكيتان بالسفيرين منار الدباس وشاكر العموش

15:50

البريد الأردني يحذر من انتحال صفة موظفيه

15:46

الخصاونة يفوض إحدى صلاحياته بالتعيين إلى وزير السياحة

15:43

إلغاء رسوم تصل إلى ألف دينار تستوفيها الغذاء والدواء

15:25

التعليم العالي يوافق على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا‎‎

15:13

الحكومة : مشروع لمد سكة حديد من العقبة إلى الماضونة

وفيات

وفيات الخميس 16-6-2022وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022