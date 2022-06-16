بينت يبحث التحالف مع الليكود

وطنا اليوم – قالت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت بدأ مشاورات سياسية، لبحث إمكانية تشكيل حكومة بديلة في إسرائيل عبر التحالف مع حزب الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

ونقلت الهيئة في نشرتها المسائية وموقعها الإلكتروني عن مصادر سياسية قولها إن لقاءً تم في مكتب بينيت مع مستشاره السياسي أهارون شافيف، بحث إمكانية تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي مع الليكود ونتنياهو، دون أن تذكر ما إذا كانت هناك شخصيات أخرى قد شاركت في اللقاء.

ولفتت إلى أن الائتلاف المقترح والذي يضم بينيت ونتنياهو وحزب “الصهيونية الدينية” والمتشددين اليهود، لن يتمكن من حشد 61 مقعداً في الكنيست، البالغ إجمالي أعضاؤه 120 نائباً، لضمان اعتماد الحكومة، ما لم يتم أعضاء من كتل أخرى مثل نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الحالي جدعون ساعر، الذي يترأس حزب “أمل جديد”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد حدوث الاجتماع، لكنه نفى مضمونه قائلاً إن “الموضوع (تشكيل حكومة بالتحالف مع نتنياهو) لم يطرح خلال اللقاء، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت يعكف على إدارة شؤون الدولة وأعمال لاستمرار بقاء الحكومة”.

وتوقعت مصادر أخرى أن يطالب حزب الليكود، مطلع الأسبوع المقبل، من عضو الكنيست نير أورباخ التصويت لصالح حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل، لافتة إلى أنه ما لم يضمن الليكود دعم أورباخ لن يطرح الحزب مشروع قانون بحل الكنيست للتصويت في الأسبوع المقبل، الذي تتوقع المعارضة الإسرائيلية تأجيله إلى نهاية يونيو الجاري.

وكان الائتلاف الحكومي في إسرائيل قد تلقى عدة هزائم، كان آخرها، مساء الأربعاء، عندما لم تتمكن الحكومة من تمرير مشروع قانون قدمته وزارة المالية بفرض جمارك على استيراد العسل والبيض، كما قامت بسحب مشاريع قوانين أخرى بسبب عدم توفر الأغلبية اللازمة لتمريرها.

كما تلقت الحكومة، الأربعاء، هزيمة جديدة عندما صادق البرلمان (الكنيست) على رفض خطة إصلاح في مجال الهواتف المحمولة قدمها وزير الاتصالات يوعاز هندل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.