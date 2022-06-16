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زيد بقاعين مديراً لمكتب ولي العهد

منذ 27 ثانية
زيد بقاعين مديراً لمكتب ولي العهد

 

وطنا اليوم –  من المتوقع تعيين الدكتور زيد بقاعين مديراً لمكتب ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، خلفاً للمدير السابق مصطفى خليفة .
ووفق المصدر فإن الدكتور بقاعين سيباشر عمله بشكل رسمي الأسبوع القادم .

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