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زيد بقاعين مديراً لمكتب ولي العهد
منذ 27 ثانية
وطنا اليوم – من المتوقع تعيين الدكتور زيد بقاعين مديراً لمكتب ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، خلفاً للمدير السابق مصطفى خليفة .
ووفق المصدر فإن الدكتور بقاعين سيباشر عمله بشكل رسمي الأسبوع القادم .
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