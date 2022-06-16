وطنا اليوم – من المتوقع تعيين الدكتور زيد بقاعين مديراً لمكتب ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، خلفاً للمدير السابق مصطفى خليفة .

ووفق المصدر فإن الدكتور بقاعين سيباشر عمله بشكل رسمي الأسبوع القادم .