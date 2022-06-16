مقاطع فيديو لنساء وبيع أفلام إبـ ـاحـ ـية في بلد عربي

وطنا اليوم_في حادثة غريبة من نوعها في بلد عربي ، ألقت السلطات القبض على شخصين بتهمة تصوير مقاطع فيديو لنساء، والترويج لبيع أفلام إبـ ـاحـ ـية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكر بيان لشرطة سلطنة عمان، بأن ذلك تم عبر “تصوير مقاطع فيديو لضحايا من النساء في وضع مخل بالآداب والأخلاق العامة، والترويج لبيع أفلام إبـ ـاحـ ـية عبر برامج التواصل الاجتماعي”.



وأكـدت الشـرطة ضرورة مراعاة الآداب العامة واحترام المبادئ والقيم الاجتماعية الأصيلة عـند التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.