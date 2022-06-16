رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يتسلم جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي المركز الثاني

وطنا اليوم_في حفل اقيم تحت رعاية سمو الامير الحسن بن طلال المعظم سلم صاحب السمو الملكي الامير الحسن بن طلال المعظم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي المركز الثاني مناصفة عن مشروعها ” تطوير برامج تقنية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية”.



رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أثنى على الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال والذي يعمل كمظلة وطنية لجميع انشطة العلوم والتكنولوجيا في الأردن بهدف بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية تسهم في تحقيق الأهداف التنموية، وذلك من خلال زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي والتطوير، وتقديم الدعم المالي المناسب له، وتوجيه النشاط العلمي والبحثي ضمن أولويات وطنية تنسجم مع التوجهات التنموية، ودعم الإبداع والريادة.





كما هنأ الدكتور العجلوني أسرة جامعة البلقاء التطبيقية بالفوز بهذه الجائزة النوعية من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.



وقال الدكتور العجلوني ان ما يميز جامعة البلقاء التطبيقية حرصها الكبير على تطوير التعليم التقني في كافة كلياتها من العقبة جنوبا إلى اربد شمالا، رغم الكلف الكبيرة لهذه التخصصات وحاجته الكبيرة إلى تطوير المختبرات والمشاغل الهندسية.



وأضاف الدكتور العجلوني إننا نعد خطة متكاملة لفتح العديد من التخصصات التقنية الحديثة التي تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي وتراعي متطلبات سوق مهن المستقبل والتركيز على التعليم والتخصصات التقنية سواء في مرحلة الدبلوم المتوسط التقني او درجة البكالوريوس، نظرا لازدياد رغبة الطلبة في التوجه نحو التعليم التقني.



كما اكد الدكتور العجلوني ان الطريق لا زال طويلا أمامنا لتحقيق الرغبة الملكية في توجيه الشباب نحو هذا النوع من التعليم، إلا أننا نسير في خطى واضحة ومسار صحيح نحو تحقيق هذه الرغبة الملكية.



وقدم الدكتور العجلوني الشكر والتقدير لكافة القائمين على جائزة الأمير الحسن بن طلال للتميز العلمي والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا على جهودهم في تقييم المشاريع المقدمة، وتسليطهم الضوء على مؤسسات التعليم العالي وكافة مؤسسات الدولة لتعزيز قيم التنافسية البناءة بين المؤسسات الوطنية.