رصاصة تنهي حياة طفلة عمرها ست سنوات في اربد

وطنا اليوم:قال مصدر أمني، انه اسعفت للمستشفى في محافظة اربد طفلة عمرها ست سنوات اثر اصابتها بعيار ناري بالخطا اثناء قيام احد ذويها بتنظيف السلاح وما لبثت ان فارقت الحياة والتحقيق جار