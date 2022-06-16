بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عار لو يعلمون عظيم .. القتل على الهوية في الهند

منذ 28 ثانية
عار لو يعلمون عظيم .. القتل على الهوية في الهند

وطنا اليوم:لا يزال هاشتاج “الهند تضطهد المسلمين” متصدراً مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشاهد المرّوعة التي تداولها النشطاء عن اضطهاد الأقلية المسلمة في الهند.

الوضع خطير

من جانبه وصف د.محمد فرمان الندوي وضع المسلمين في الهند بأنه خطير جدا، مؤكدا أن هناك استهدافا للمسلمين في كل مكان: في القطارات والمطارات والشوارع والمتنزهات.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن الهندوس يشوهون التاريخ الإسلامي ، ويستعدون لتحويل نحو 2000 مسجد لمعابد هندوسية.

إشادة بالكويت
في ذات السياق أشاد نشطاء ‏بمواقف الكويت المشرفة مؤكدين أنه البلد الوحيد ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني والبلد الوحيد الذي وقف ضد الإساءة لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

اقتدوا بها
من جانبهم دعا نشطاء باقي الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالكويت.

قمة إسلامية
في ذات السياق تساءل آخرون: ألم يحن الوقت لعقد قمة إسلامية طارئة تنتفض دفاعا عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها.

المقاطعة
آخرون دعوا إلى استخدام سلاح مقاطعة المنتجات الهندية، مؤكدين أنه سلاح موجع لا يستهان به.
آن وقت التصعيد
أحد النشطاء أكد أنه ‏يجب التصدي للهند و المخطط الهندوسي الإر هابي تجاه المسلمين، مؤكدا أن ردود الفعل حتى الآن من العالم الاسلامي غير كافية و يجب أن تكون هناك خطوات عملية من خلال تصعيد الموقف و اتحاذ قرارات حاسمة و إلا فإن ‎الهند ستستمر في ابادة المسلمين و هدم بيوتهم.

أين الأزهر؟
في ذات السياق تساءل بعض النشطاء عن موقف الأزهر مما يحدث لمسلمي الهند، داعين الإمام الأكبر إلى اتخاذ موقف جاد يليق بالمؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

20:01

الى الدولة ( الغميقة ) بالغَين

19:53

وزير الثقافة اللبناني يستقبل المحامي فيصل الخزاعي الفريحات

19:43

إرادة ملكية بتعيين ميساء بيضون عضوا في المحكمة الدستورية

19:40

الإدارة المحلية: 90 مليون يورو قروض للبلديات لإقامة مشاريع طاقة متجددة

19:35

فيصل الفايز : على الحكومة ان تنزل إلى الميدان

19:30

أستراليا تطلب من 8 ملايين مواطن إطفاء الكهرباء

19:09

الديوان الملكي المغربي: إصابة الملك محمد السادس بكورونا

18:40

ماحدث في “هيئة الإعلام” يثير موجة تعليقات تواصلية

18:19

الكلية السويسرية لادارة الاعمال في مصر رائدة في تقديم درجات التعليم العالي في ادارة الاعمال

18:12

‏عاجل – مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي: البنوك ملزمة بتثبيت القسط وإعلام العملاء بآلية التثبيت

18:03

البنك المركزي: طلبنا من البنوك تثبيت قيمة أقساط قروض الأفراد من خلال تمديد عمر القرض أو ترحيل الزيادة حتى نهاية عمره

16:53

المقداد يكشف : ننسق مع الأردن لتسهيل عودة اللاجئين

16:46

الأمانة تزيل بسطات عشوائية مخالفة بالجرافة

16:38

هيئة تنشيط السياحة : فتح كازينوهات في الأردن امر غير مقبول

16:24

تعرف على جدول مباريات كاس العالم قطر 2022

16:05

الجبالي : ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية 40%

15:56

إرادتان ملكيتان بالسفيرين منار الدباس وشاكر العموش

15:50

البريد الأردني يحذر من انتحال صفة موظفيه

15:46

الخصاونة يفوض إحدى صلاحياته بالتعيين إلى وزير السياحة

15:43

إلغاء رسوم تصل إلى ألف دينار تستوفيها الغذاء والدواء

15:25

التعليم العالي يوافق على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا‎‎

15:13

الحكومة : مشروع لمد سكة حديد من العقبة إلى الماضونة

15:04

الحكومة تقترض 225 مليون دينار سندات وأذونات خزينة

15:01

النقل البري : دعم حكومي مباشر لمشغلي قطاع النقل

14:46

العجارمة يؤكد الالتفاف حول القياده الهاشمية خلال احتفالات البادية الشمالية الغربية بعيد الاستقلال

14:43

(رجْعُ الصِّبا)

14:40

رئيس جامعة البترا يفتتح المعرض السنوي لطلبة كلية العمارة والتصميم – بعنوان الاستجابة السريعة

14:28

تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل طلبة الصف الأول بالمدارس الحكومية

14:22

المشاركون بالورشة الإقليمية يزورون “النزاهة”

14:19

البنك المركزي الاردني يرفع اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة

14:14

البنك الدولي يصنف الأردن بلدا ذا دخل فوق المتوسط

14:09

إخماد 99 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

13:29

البايرن يبلغ برشلونة بسعر ليفاندوفسكي النهائي

13:20

حل المأزق الإسرائيلي على حساب الأردن

13:12

عاجل- ولي العهد السعودي يزور الأردن الأسبوع المقبل

13:03

مصدر حكومي : أسعار السجائر لن ترتفع وتجار ينفثون الإشاعات

12:54

إغلاق المستشفى الميداني في إربد بعد توقف إدخال إصابات كورونا

12:41

بين التفلسف والتخلف

12:21

محمود عباس ينعى الوزير والمحافظ الأسبق المناضل القومي سعد المجالي

12:20

مشروع لتركيب كاميرات مراقبة جديدة بعمّان لرصد سلوك السائقين

12:16

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي

12:15

توصية بإنشاء هيئة للباص سريع التردد

12:13

في إطار الإعداد لبرنامج تقسيط الدائم الذي سيتم إطلاقه خلال الأسبوع القادم

12:10

شاهدوا : طائر “يسرق” الأموال ويأتي بها لمنزل مالكه

12:09

“نقابة المقاولين” تحتفل بالأعياد الوطنية

12:04

المفلح: الأردن في طليعة الدول المستجيبة لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

12:00

صندوق المعونه الوطنيه يحذر المواطنين من محاولات الاحتيال

11:59

غزة .. 2 مليون شخص يعيشون في سجن بالهواء الطلق

وفيات

وفيات الخميس 16-6-2022وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022