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أستراليا تطلب من 8 ملايين مواطن إطفاء الكهرباء

منذ دقيقتين
أستراليا تطلب من 8 ملايين مواطن إطفاء الكهرباء

وطنا اليوم:دعا وزير الطاقة الأسترالي السكان في ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية التي تضم أكبر مدن البلاد سيدني، إلى إطفاء الأضواء في مواجهة أزمة تتعلق بالطاقة.
وقال كريس باون إنه يتعين على المواطنين عدم استخدام الكهرباء لمدة ساعتين مساء كل يوم إذا “كان لديهم خيار” لفعل ذلك.
وأضاف بأنه “واثق” من أن بالإمكان تجنب انقطاع الكهرباء.
يأتي هذا بعد أن عُلق العمل في السوق الرئيسية في أستراليا لبيع الكهرباء بالجملة بسبب الارتفاع في الأسعار.
وطلب باون من السكان الذين يعيشون في ولاية نيو ساوث ويلز إلى توفير أكبر قدر ممكن من الكهرباء.
وقال في مؤتمر صحفي متلفز في كانبيرا: “إذا كان لديك خيار حول موعد تشغيل أجهزة معينة، فلا تشغلها من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء”


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