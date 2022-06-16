بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الديوان الملكي المغربي: إصابة الملك محمد السادس بكورونا

منذ 58 ثانية
الديوان الملكي المغربي: إصابة الملك محمد السادس بكورونا

تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

18:40

ماحدث في “هيئة الإعلام” يثير موجة تعليقات تواصلية

18:19

الكلية السويسرية لادارة الاعمال في مصر رائدة في تقديم درجات التعليم العالي في ادارة الاعمال

18:12

‏عاجل – مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي: البنوك ملزمة بتثبيت القسط وإعلام العملاء بآلية التثبيت

18:03

البنك المركزي: طلبنا من البنوك تثبيت قيمة أقساط قروض الأفراد من خلال تمديد عمر القرض أو ترحيل الزيادة حتى نهاية عمره

16:53

المقداد يكشف : ننسق مع الأردن لتسهيل عودة اللاجئين

16:46

الأمانة تزيل بسطات عشوائية مخالفة بالجرافة

16:38

هيئة تنشيط السياحة : فتح كازينوهات في الأردن امر غير مقبول

16:24

تعرف على جدول مباريات كاس العالم قطر 2022

16:05

الجبالي : ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية 40%

15:56

إرادتان ملكيتان بالسفيرين منار الدباس وشاكر العموش

15:50

البريد الأردني يحذر من انتحال صفة موظفيه

15:46

الخصاونة يفوض إحدى صلاحياته بالتعيين إلى وزير السياحة

15:43

إلغاء رسوم تصل إلى ألف دينار تستوفيها الغذاء والدواء

15:25

التعليم العالي يوافق على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا‎‎

15:13

الحكومة : مشروع لمد سكة حديد من العقبة إلى الماضونة

15:04

الحكومة تقترض 225 مليون دينار سندات وأذونات خزينة

15:01

النقل البري : دعم حكومي مباشر لمشغلي قطاع النقل

14:46

العجارمة يؤكد الالتفاف حول القياده الهاشمية خلال احتفالات البادية الشمالية الغربية بعيد الاستقلال

14:43

(رجْعُ الصِّبا)

14:40

رئيس جامعة البترا يفتتح المعرض السنوي لطلبة كلية العمارة والتصميم – بعنوان الاستجابة السريعة

14:28

تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل طلبة الصف الأول بالمدارس الحكومية

14:22

المشاركون بالورشة الإقليمية يزورون “النزاهة”

14:19

البنك المركزي الاردني يرفع اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة

14:14

البنك الدولي يصنف الأردن بلدا ذا دخل فوق المتوسط

14:09

إخماد 99 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

13:29

البايرن يبلغ برشلونة بسعر ليفاندوفسكي النهائي

13:20

حل المأزق الإسرائيلي على حساب الأردن

13:12

عاجل- ولي العهد السعودي يزور الأردن الأسبوع المقبل

13:03

مصدر حكومي : أسعار السجائر لن ترتفع وتجار ينفثون الإشاعات

12:54

إغلاق المستشفى الميداني في إربد بعد توقف إدخال إصابات كورونا

12:41

بين التفلسف والتخلف

12:21

محمود عباس ينعى الوزير والمحافظ الأسبق المناضل القومي سعد المجالي

12:20

مشروع لتركيب كاميرات مراقبة جديدة بعمّان لرصد سلوك السائقين

12:16

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي

12:15

توصية بإنشاء هيئة للباص سريع التردد

12:13

في إطار الإعداد لبرنامج تقسيط الدائم الذي سيتم إطلاقه خلال الأسبوع القادم

12:10

شاهدوا : طائر “يسرق” الأموال ويأتي بها لمنزل مالكه

12:09

“نقابة المقاولين” تحتفل بالأعياد الوطنية

12:04

المفلح: الأردن في طليعة الدول المستجيبة لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

12:00

صندوق المعونه الوطنيه يحذر المواطنين من محاولات الاحتيال

11:59

غزة .. 2 مليون شخص يعيشون في سجن بالهواء الطلق

11:58

الزرقاء: أعمال حفريات تكشف عن كهوف رومانية في قضاء بيرين قرية الكمشة وتواجد أمني في المكان

11:56

الفايز يرعى الإحتفال الحاشد لقبيلة “بلي” بمناسبة الأعياد الوطنية.

11:52

توقيف ولي أمر طالبتين اعتدى على معلمات بعجلون

11:50

ندوة اعلامية لمدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات نظمه مركز حرية الصحفيين الأردنيين

11:44

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب أزمة الغذاء.. وتحذر: مستويات النزوح ترتفع

11:35

إنذار مبكر.. ذوبان القطب الشمالي سيكون أسرع بـ7 مرات

11:14

أنفاق وجسور جديدة بشارع الملك عبدالله الثاني

وفيات

وفيات الخميس 16-6-2022وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022