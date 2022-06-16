المقداد يكشف : ننسق مع الأردن لتسهيل عودة اللاجئين

وطنا اليوم:عقدت هيئة التنسيق السورية والروسية، الخميس، اجتماعها المشترك في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور رسمي من الطرفين.

جاء ذلك في إطار أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين

وتحدث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن تنسيق بين الأردن وسوريا بما يخص ملف اللاجئين السوريين في الأردن ومجموعة من الإجراءات المتفق عليها لتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم.

من جانبه، رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال الاجتماع إن “الهيئتين تسعيان لإعادة أكبر عدد من اللاجئين والمهجرين السوريين وهذا الهدف يشكل أولوية لسورية “.

يشار إلى أن الاجتماع أقيم على هامش عدد من اللقاءات التي جمعت وفود وزارية روسية مع نظرائهم السوريين، بهدف تفعيل تبادل الخبرات وتذليل الصعوبات وخلق مشاريع بناءة بين البلدين في مجال السفن والموانئ والعمل البحري