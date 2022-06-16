الخصاونة يفوض إحدى صلاحياته بالتعيين إلى وزير السياحة

وطنا اليوم:فوّض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة صلاحيته بتعيين 3 أشخاص في عضوية مجلس أمناء معهد فن الفسيفساء والترميم إلى وزير السياحة.

وجاء في قرار رئيس الوزراء الصادر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، أنه قرر بالاستناد إلى أحكام الفقرة (1/أ) من المادة (6) من قانون الإدارة المحلية رقم (10) لسنة 1965 وتعديلاته، تفويض وزير السياحة والآثار بالصلاحيات المناطة برئيس الوزراء فيما يتعلق بالمادة (5/و) من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم (98) لسنة 2007 وتعديلاته.

وتنص المادة (5) من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم؛ أن يتألف المجلس من تسعة أعضاء برئاسة مدير عام الدائرة وعضوية كل من:-

أ- أمين عام وزارة السياحة والآثار.

ب- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ج- أمين عام وزارة التخطيط و التعاون الدولي.

د- محافظ مادبا.

هـ-العميد.

و- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص أو الداعمين للمعهد يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير

المستند إلى توصية الرئيس ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد