بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

إغلاق المستشفى الميداني في إربد بعد توقف إدخال إصابات كورونا

منذ دقيقة واحدة
إغلاق المستشفى الميداني في إربد بعد توقف إدخال إصابات كورونا

وطنا اليوم:أغلقت وزارة الصحة، المستشفى الميداني في إربد مؤقتا وتوزيع غالبية الكوادر الطبية والتمريضية العاملة فيه على مستشفيات أخرى بعد توقف إدخال إصابات فيروس كورونا فيه، وفقا لمدير إدارة المستشفيات للشؤون الفنية في الوزارة، عماد أبو اليقين.
وقال أبو اليقين، الخميس ، إن الوزارة خصصت عددا من الأجهزة والمعدات الطبية واستخدامها في المستشفيات القريبة، وإبقاء الأجهزة الخاصة للتعامل مع مرضى كورونا في حال دعت الحاجة.
وبين، أنه لا توجد نية في الوقت الحالي لاستغلال المستشفى أو تحويله إلى أي قطاع صحي آخر.
وأشار، إلى أن الوزارة تدرس على المدى البعيد استغلال المستشفى لأي حالات طارئة أو جائحة تستدعي وجود أقسام للطوارى أو أسرة عناية حثيثة، مؤكدا أنه لن يتم وقف العمل بالمستشفى الميداني بشكل كامل أو إغلاقه نهائيا.
في الوقت الذي يطالب فيها سكان محافظة إربد بإبقاء المستشفى الميداني وتحويله إلى مستشفى يضم العديد من الاختصاصات لما له من أثر بالتخفيف الضغط على المستشفيات المحيطة.
ولفت في حديثة إلى أن المستشفى سيساهم بحل مشكلة المواعيد الطبية لفترات طويلة وتوفير النقص الحاد في أطباء الاختصاص.
يشار إلى أن المستشفى الميداني في إربد يضم 300 سرير منها 48 سريرا للعناية الحثيثة، وتم تخصيص المستشفى للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية 2021، في موقعه داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا على مساحة تبلغ 4650 مترا مربعا حيث تم تجهيزه بجميع المعدات الطبية والكوادر اللازمة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:41

بين التفلسف والتخلف

12:21

محمود عباس ينعى الوزير والمحافظ الأسبق المناضل القومي سعد المجالي

12:20

مشروع لتركيب كاميرات مراقبة جديدة بعمّان لرصد سلوك السائقين

12:16

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي

12:15

توصية بإنشاء هيئة للباص سريع التردد

12:13

في إطار الإعداد لبرنامج تقسيط الدائم الذي سيتم إطلاقه خلال الأسبوع القادم

12:10

شاهدوا : طائر “يسرق” الأموال ويأتي بها لمنزل مالكه

12:09

“نقابة المقاولين” تحتفل بالأعياد الوطنية

12:04

المفلح: الأردن في طليعة الدول المستجيبة لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

12:00

صندوق المعونه الوطنيه يحذر المواطنين من محاولات الاحتيال

11:59

غزة .. 2 مليون شخص يعيشون في سجن بالهواء الطلق

11:58

الزرقاء: أعمال حفريات تكشف عن كهوف رومانية في قضاء بيرين قرية الكمشة وتواجد أمني في المكان

11:56

الفايز يرعى الإحتفال الحاشد لقبيلة “بلي” بمناسبة الأعياد الوطنية.

11:52

توقيف ولي أمر طالبتين اعتدى على معلمات بعجلون

11:50

ندوة اعلامية لمدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات نظمه مركز حرية الصحفيين الأردنيين

11:44

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب أزمة الغذاء.. وتحذر: مستويات النزوح ترتفع

11:35

إنذار مبكر.. ذوبان القطب الشمالي سيكون أسرع بـ7 مرات

11:14

أنفاق وجسور جديدة بشارع الملك عبدالله الثاني

11:08

وزير العمل يشيد بجهود مجموعة سهيل القطرية بتوظيف الأردنيين

10:59

صيدلة فيلادلفيا تنظم يوم طبي توعوي تثقيفي في مستشفى جرش الحكومي

10:54

ما أسباب ازدياد الجلطات القلبية بين الشباب الأردني

10:44

الخطة الاستراتيجية .. مليون دينار لإنشاء أدراج في عمّان

10:39

السديري: السعودية لا تقرع طبول الحرب أبداً

10:31

العجارمة: التوجيهي لم يعد بذات الرعب كما كان قبل سنوات

10:26

وصول زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى العاصمة الأوكرانية كييف

09:55

3 وفيات دهسا و432 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

09:50

الجمارك الأردنية تحبط محاولة تهريب (15) كغم من الكبتاجون

09:47

وصول 273 مسافراً من صنعاء إلى الأردن

09:37

الشوبكي : توقع وصول سعر تنكة الكاز لـ 14.4 دينار بالأردن

09:31

وفيات الخميس 16-6-2022

09:26

المهندس ضيفم القسوس يكتب : كرك …

09:16

الجبالي: ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات الجديدة 20%

09:12

تحقّق رقباء السّير من الرّخص عبر “سند” قريبًا

09:09

وفاة الوزير الأسبق بالسلطة الفلسطينية سعد المجالي دعسا في عمان

08:56

حادث سير مروع في المحطة

06:38

كتلة هوائية حارة و جافة تؤثر على المملكه و دول الجوار

06:19

وزير يطالب وزارته بدفع 5 دولار له

06:10

الوزير السابق مروان جمعة يكتب عن الراحل نقل : هاتلك فاين

06:05

الجراح: المستوى الذي ظهرت فيه الإحتفالية لا يليق بإربد

06:01

يعقد امتحان التوجيهي في 30 الشهر الجاري في 786 مدرسة من مديريات التربية

05:57

ماذا يعني أن تتقدم الجامعة الأردنية عالميًا؟

05:50

فتش، لن ترى رؤوسا تدحرجت!

01:37

العوضات يستقبل أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأردنيين/ فرع الزرقاء

01:35

رئيس بلدية الرمثا يبحث مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري إقامة مشروع مجمع جديد للسفريات بمدينة الرمثا

01:18

شعبة العمليات والتدريب تنفذ تمرين اخلاء وهمي في الخدمات الطبية الملكية

00:13

ذهبية وفضيتين للمنتخب الوطني في بطولة جورجيا الدولية لبناء الأجسام

00:06

أبو السعود يتأهل إلى نهائي جهاز حصان المقابض في البطولة الآسيوية

23:55

غروب الشمس يرسم لوحة فنية بالوان وردية وبرتقالية زاهية من العاصمة عمان

وفيات

وفيات الخميس 16-6-2022وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022