بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

محمود عباس ينعى الوزير والمحافظ الأسبق المناضل القومي سعد المجالي

منذ 32 دقيقة
محمود عباس ينعى الوزير والمحافظ الأسبق المناضل القومي سعد المجالي

وطنا اليوم- نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى أبناء شعبنا واحرار العالم، الوزير والمحافظ الأسبق المناضل القومي، سعد جمال المجالي، الذي انتقل إلى جوار ربه، مساء أمس الأربعاء، بحادث سير في الأردن.

وأشاد الرئيس بمناقب المناضل المجالي ومسيرته النضالية المشرفة ودوره في الدفاع عن حقوق شعبنا ووطننا على طريق الحرية والاستقلال.

وأعرب سيادته عن تعازيه الحارة لعشيرة المناضل المجالي، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الراحل المجالي كان أحد الرموز السياسية الفلسطينية، وأصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بترفيعه إلى درجة وزير اعتبارا من تاريخ 1/4/2008.

ويعتبر الفقيد الذي ينتمي لأهم عشائر المملكة الاردنية الهاشمية، خاصة في جنوبي المملكة من ابرز الوجوه الشرق اردنية في منظمة التحرير الفلسطينية وله تاريخ نضالي مشرف وناصع خلال مسيرته الكفاحية، على مدى الـ35 عاما الماضية.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:49

المملكة على موعد مع درجات حرارة تلامس الـ40 الجمعة

12:41

بين التفلسف والتخلف

12:20

مشروع لتركيب كاميرات مراقبة جديدة بعمّان لرصد سلوك السائقين

12:16

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي

12:15

توصية بإنشاء هيئة للباص سريع التردد

12:13

في إطار الإعداد لبرنامج تقسيط الدائم الذي سيتم إطلاقه خلال الأسبوع القادم

12:10

شاهدوا : طائر “يسرق” الأموال ويأتي بها لمنزل مالكه

12:09

“نقابة المقاولين” تحتفل بالأعياد الوطنية

12:04

المفلح: الأردن في طليعة الدول المستجيبة لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

12:00

صندوق المعونه الوطنيه يحذر المواطنين من محاولات الاحتيال

11:59

غزة .. 2 مليون شخص يعيشون في سجن بالهواء الطلق

11:58

الزرقاء: أعمال حفريات تكشف عن كهوف رومانية في قضاء بيرين قرية الكمشة وتواجد أمني في المكان

11:56

الفايز يرعى الإحتفال الحاشد لقبيلة “بلي” بمناسبة الأعياد الوطنية.

11:52

توقيف ولي أمر طالبتين اعتدى على معلمات بعجلون

11:50

ندوة اعلامية لمدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات نظمه مركز حرية الصحفيين الأردنيين

11:44

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب أزمة الغذاء.. وتحذر: مستويات النزوح ترتفع

11:35

إنذار مبكر.. ذوبان القطب الشمالي سيكون أسرع بـ7 مرات

11:14

أنفاق وجسور جديدة بشارع الملك عبدالله الثاني

11:08

وزير العمل يشيد بجهود مجموعة سهيل القطرية بتوظيف الأردنيين

10:59

صيدلة فيلادلفيا تنظم يوم طبي توعوي تثقيفي في مستشفى جرش الحكومي

10:54

ما أسباب ازدياد الجلطات القلبية بين الشباب الأردني

10:44

الخطة الاستراتيجية .. مليون دينار لإنشاء أدراج في عمّان

10:39

السديري: السعودية لا تقرع طبول الحرب أبداً

10:31

العجارمة: التوجيهي لم يعد بذات الرعب كما كان قبل سنوات

10:26

وصول زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى العاصمة الأوكرانية كييف

09:55

3 وفيات دهسا و432 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

09:50

الجمارك الأردنية تحبط محاولة تهريب (15) كغم من الكبتاجون

09:47

وصول 273 مسافراً من صنعاء إلى الأردن

09:37

الشوبكي : توقع وصول سعر تنكة الكاز لـ 14.4 دينار بالأردن

09:31

وفيات الخميس 16-6-2022

09:26

المهندس ضيفم القسوس يكتب : كرك …

09:16

الجبالي: ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات الجديدة 20%

09:12

تحقّق رقباء السّير من الرّخص عبر “سند” قريبًا

09:09

وفاة الوزير الأسبق بالسلطة الفلسطينية سعد المجالي دعسا في عمان

08:56

حادث سير مروع في المحطة

06:38

كتلة هوائية حارة و جافة تؤثر على المملكه و دول الجوار

06:19

وزير يطالب وزارته بدفع 5 دولار له

06:10

الوزير السابق مروان جمعة يكتب عن الراحل نقل : هاتلك فاين

06:05

الجراح: المستوى الذي ظهرت فيه الإحتفالية لا يليق بإربد

06:01

يعقد امتحان التوجيهي في 30 الشهر الجاري في 786 مدرسة من مديريات التربية

05:57

ماذا يعني أن تتقدم الجامعة الأردنية عالميًا؟

05:50

فتش، لن ترى رؤوسا تدحرجت!

01:37

العوضات يستقبل أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأردنيين/ فرع الزرقاء

01:35

رئيس بلدية الرمثا يبحث مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري إقامة مشروع مجمع جديد للسفريات بمدينة الرمثا

01:18

شعبة العمليات والتدريب تنفذ تمرين اخلاء وهمي في الخدمات الطبية الملكية

00:13

ذهبية وفضيتين للمنتخب الوطني في بطولة جورجيا الدولية لبناء الأجسام

00:06

أبو السعود يتأهل إلى نهائي جهاز حصان المقابض في البطولة الآسيوية

23:55

غروب الشمس يرسم لوحة فنية بالوان وردية وبرتقالية زاهية من العاصمة عمان

وفيات

وفيات الخميس 16-6-2022وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022