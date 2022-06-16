محمود عباس ينعى الوزير والمحافظ الأسبق المناضل القومي سعد المجالي

وطنا اليوم- نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى أبناء شعبنا واحرار العالم، الوزير والمحافظ الأسبق المناضل القومي، سعد جمال المجالي، الذي انتقل إلى جوار ربه، مساء أمس الأربعاء، بحادث سير في الأردن.



وأشاد الرئيس بمناقب المناضل المجالي ومسيرته النضالية المشرفة ودوره في الدفاع عن حقوق شعبنا ووطننا على طريق الحرية والاستقلال.



وأعرب سيادته عن تعازيه الحارة لعشيرة المناضل المجالي، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



الراحل المجالي كان أحد الرموز السياسية الفلسطينية، وأصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بترفيعه إلى درجة وزير اعتبارا من تاريخ 1/4/2008.



ويعتبر الفقيد الذي ينتمي لأهم عشائر المملكة الاردنية الهاشمية، خاصة في جنوبي المملكة من ابرز الوجوه الشرق اردنية في منظمة التحرير الفلسطينية وله تاريخ نضالي مشرف وناصع خلال مسيرته الكفاحية، على مدى الـ35 عاما الماضية.