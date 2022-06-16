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المفلح: الأردن في طليعة الدول المستجيبة لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

منذ 54 دقيقة
المفلح: الأردن في طليعة الدول المستجيبة لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

وطنا اليوم_ قال وزير التنمية الاجتماعية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أيمن المفلح، ان الأردن في طليعة الدول التي بدأت بترجمة أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ممارسات تشريعية ومؤسسية نموذجية تعكس الإرادة السياسية في أعلى مصافّها للنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن جلالة الملك عبدالله الثاني من أكبر الداعمين للاشخاص ذوي الاعاقة على المستوى السياسات والممارسات العملية الفضلى.

وأضاف المفلح، خلال كلمة القاءها في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمرالدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في نيويورك بمشاركة وفد أردني برئاسة سمو الأمير مرعد بن رعد، ان الأردن أنجز بموارده المالية المحدودة، وخبراته البشرية الغنية خلال الأعوام السابقة ما لم يتحقق في كثير من دول العالم في مضمار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر المفلح، ان الأردن كانت الأولى بين دول المنطقة التي تضع قانوناً عصرياً مناهضاً للتمييز، ويكفل تحقيق التمتع الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحرياتهم وحقوقهم على أساس من المساواة مع الآخرين.

وبين المفلح، ان مؤسسات الدولة بذلت جهوداً ضخمة لتوفير منصات تعليمية مهيئة للأشخاص الصم والمكفوفين، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأسر ذوي الاعاقة، وتنسيق كافة الجهود لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والتحديثات المستمرة الخاصة بالحالة الوبائية في الأردن، بالاضافة الى التدابير التي قامت بها المؤسسات أثناء جائحة كورونا لتقديم وايصال الخدمات الصحية وخدمات الحماية الاجتماعية والتعليمية لهم .

وعلى هامش أعمال المؤتمر، ترأس وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، اجتماعا تنسيقيا لرؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر لتبادل الآراء، ووضع السياسات على مستوى صنع القرار، لتنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

كما نظمت جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية العرب، حدثا جانبيا على هامش اعمال المؤتمر تحت عنوان الاعاقة في الأوبئة والازمات، حيث أكد وزير التنمية الاجتماعية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أيمن المفلح خلال كلمة له على أهمية تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابة للصدمات والأزمات، تحقيقا للاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة التي نصت على اتخاذ كافة التدابير لضمان حماية وسلامة الاشخاص ذوي الاعاقة في الظروف الانسانية والكواراث الطبيعة والصراعات، كما تضمن الحدث الجانبي التأكيد على استضافة الاردن بالتعاون مع حكومة ألمانيا الاتحادية، القمة العالمية للاعاقة في عام 2025.

وأجرى المفلح، خلال أعمال المؤتمر العديد من اللقاءات الجانبية الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة، وخاصة الجهات المانحة في القضايا التي تهم الاشخاص ذوي الاعاقة في الاردن .

وفي سياقٍ متصل، فاز أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، بعضوية لجنة الاتفاقية الأممية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بـ 136 صوتا بالانتخابات ممثلا عن الأردن والتي جرت في مقر الأمم المتحدة، حيث يعد هذا الانجاز حدثًا مباركا ونقلة نوعية وهامة لملف الاشخاص ذوي الاعاقة على المستوى الوطني والعربي .

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