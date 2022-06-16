صندوق المعونه الوطنيه يحذر المواطنين من محاولات الاحتيال

وطنا اليوم_يحذر صندوق المعونة الوطنية من وجود صفحات مزورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب تقوم بالتحايل على المواطنين.



علماً أن المحتالين يرسلون رسائل لبعض المواطنين بضرورة فتح محفظة إلكترونية وإيداع مبلغ مالي فيها ليتم تحويل الدعم النقدي لهم، فيما تقوم بعض الصفحات المزورة بنشر رقم هاتف تدعي فيه بأن الصندوق سيتواصل معهم بعد اتصالهم بالرقم ، كما تدعي بعض الصفحات الوهمية المزورة التسجيل لمكرمة ملكية ومعونات شهرية.



ندعو المواطنين إلى استقاء المعلومات من الموقع الرسمي أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ذات العلامة الزرقاء 🔵 ، علماً أنه لايوجد لصندوق أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي سوى الحسابات الموثقة :



تويتر: https://twitter.com/NAFGOV_JO



فيسبوك: https://facebook.com/naf.gov.jo



حيث أن الصندوق سيلاحق ناشري أي الصفحات المزورة من خلال الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .