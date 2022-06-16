الفايز يرعى الإحتفال الحاشد لقبيلة “بلي” بمناسبة الأعياد الوطنية.

وطنا اليوم_رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الاحتفال الحاشد الذي أقامه أبناء قبيلة بلي، في منزل سعادة النائب الشيخ سلامة علي البلوي في حي الجندي، بمدينة الزرقاء، بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين، ويوم الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.

