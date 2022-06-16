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وزير العمل يشيد بجهود مجموعة سهيل القطرية بتوظيف الأردنيين

منذ 46 ثانية
وزير العمل يشيد بجهود مجموعة سهيل القطرية بتوظيف الأردنيين

وطنا اليوم:أشاد وزير العمل، نايف استيتية، بالجهد الكبير الذي تبذله مجموعة سهيل الصناعية القابضة القطرية، في تشغيل وتوظيف الأردنيين في قطر، وتعريفهم بثقافة دولة قطر، ورفع مستوى العامل والمرشح الأردني للوظائف في قطاعات مختلفة داخل الدولة.
جاء ذلك خلال رعاية الوزير استيتية الليلة الماضية، لتوقيع أول اتفاقية من نوعها بين مجموعة سهيل القابضة وإحدى الشركات الأردنية العاملة في قطاع التكنولوجيا، وتحديداً في مجال الواقع الافتراضي، حيث تسعى مجموعة سهيل من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقام استيتية يرافقه السفير الأردني في الدوحة زيد مفلح اللوزي، والوفد المرافق، بزيارة إلى مقر مجموعة سهيل الصناعية القابضة، حيث اطلع على تجربة المجموعة في قطاع الصناعة.
ورحب الرئيس التنفيذي للمجموعة زياد عيسى بالوفد الأردني، مشيدا بالعلاقات الراسخة التي تربط قطر والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد عيسى أن مجموعة سهيل القابضة تعمل وفق توجيهات سمو أمير قطر والتي تشير إلى إعطاء الأولوية في التوظيف للأردنيين، موضحا أن المجموعة الرائدة في قطاع الصناعة، تسعى لتوظيف ألف مهندس وفني في قطاعات مختلفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقدّم عيسى شرحاً تفصيلياً عن المصانع وقطاع الصناعة في دولة قطر، والدور الكبير الذي تلعبه المجموعة في دعم الصناعات الوطنية.
وكان وزير العمل نايف استيتية، قد وقع مذكرة تفاهم مدتها 3 أعوام مع مجموعة سهيل الصناعية القابضة في عمان، نهاية شهر آذار الماضي، تهدف في السنة الأولى، إلى تشغيل 200 شاب أردني في مجالات التدريب المهني وصيانة السيارات والريادة المهنية.


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