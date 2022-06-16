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وصول 273 مسافراً من صنعاء إلى الأردن

منذ 11 ثانية
وصول 273 مسافراً من صنعاء إلى الأردن

وطنا اليوم:وصلت مطار الملكة علياء الرحلة التجارية المدنية الثامنة من مطار صنعاء الدولي وعلى متنها 273 راكبا، وفق ما نقلت وكالة الصحافة اليمنية.
وكان مطار صنعاء قد استقبل في وقت سابق الرحلة التجارية المدنية الثامنة قادمة من مطار الملكة علياء وعلى متنها 279 راكباً.
وتعد هذه الرحلة، الثامنة من أصل 16 رحلة شملتها الهدنة السابقة، ولم ينفذ منها سوى ثمان رحلات إلى الأردن ورحلة واحدة فقط من وإلى القاهرة.


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