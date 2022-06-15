كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا تكرم طلبتها‎‎

وطنا اليوم:برعاية الأستاذ الدكتور معتز الشيح سالم رئيس جامعة فيلادلفيا تم تكريم طلبة كلية الحقوق المتفوقين أكاديمياً والطلبة اللذين شاركوا في مسابقات المحاكمات الصورية العالمية والاقليمية والمحلية وقد اشاد راعي الحفل بالمستوى المتميز الذي حققته كلية الحقوق في مجال اكساب الطلبة المهارات العملية التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل.

وقد أشاد رئيس الجامعة في كلمته بتميز طلبة كلية الحقوق الدائم والسمعة الطيبة لكلية الحقوق بين الجامعات الحكومية والخاصة، مشيراً الى حصول جامعة فيلادلفيا على مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الجامعية المحلية والاقليمية والدولية .

وقد اكد عميد الكلية الاستاذ الدكتور اسامة النعيمات على ان كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا تولي اهتماماً خاصاً بطلبتها والذين يشكلون محور العملية التعليمية وقد اشار الى النتائج المشرفة التي حصلت عليها الكلية في مشاركتها في مسابقات المحاكم الصورية مؤكداً على دور اعضاء هيئة التدريس في رفد طلبتها بالخبرات القانونية مشيراً ايضاً الى ان حصول كلية الحقوق على شهادة ضمان الجودة قد جاء نتيجة لتظافر جهود الجميع من اعضاء هيئة تدريس وطلبة.

وفي ختام الحفل وزع راعي الحفل الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة الشهادات التقديرية على مستحقيها وتم التقاط الصور التذكارية.