حفل اداء القسم لخريجي كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا‎‎

وطنا اليوم:نظمت كلية التمريض حفل أداء القسم لخريجي دفعة 2021/2022. يوم الخميس الماضي الموافق 9/6/2022 .

في بداية الحفل ألقت عميدة كلية التمريض الدكتورة فدوى الحلايقة كلمة رحبت بها بالطلبة وهنأتهم على الانجاز وحثتهم على ضرورة الاستمرار في العطاء والقدرة على التميز والابداع بمنهجية علمية رصينة وعلى صنع غد مشرق لإعداد كوكبة من الطلبة المؤهلين والمدربين لدخول سوق العمل، الأمر الذي يؤكد التزام الكلية بتخريج أفواج قادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا،

كما ألقى نائب العميد الأستاذ الدكتور عبد المنعم بطيحة قسم مهنة التمريض على الطلبة في أجواء يغمرها فرح النجاح والإنجاز.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلبة الاوائل بتسليمهم دروع تذكارية و وزعت شهادات تقديرية للطلبة.