منتزه زي القومي يتحول الى ملاذ للحيوانات واصحاب السوابق

وطنا اليوم:تحول متنزه زي القومي، إلى مكرهة صحية وملاذ لاصحاب السوابق وللحيوانات، نتيجة تبعات إغلاقه منذ 3 سنوات التي وصفت بالعجاف رغم أنه يعد متنفسا لقرى شمال مدينة السلط (زي، علان، أم جوزة والرميمين) إضافة الى مصطافين يقصدونه من مختلف محافظات المملكة.

ويقع المتنزه في منطقة جميلة وخلابة تتخللها أشجار معمرة وجميلة تجذب المواطنين ومرتادي استراحة المتنزه من كافة المناطق لسحر المكان وعباقة المنظر.

مواطنون عبروا عن استيائهم جراء تحول المتنزه إلى مكرهة صحية، بعد أن أصبح خرابة على حد تعبيرهم ما يتطلب وقفة جادة للاسراع بافتتاحه لغايات استثماره وإعادة إحيائه من جديد.

وطالب المواطنون الجهات المعنية بمعالجة التشوهات بالمتنزه والاستراحة اللتين كانتا محجّا للمناسبات الاجتماعية للمواطنين.

وعبّروا عن امتعاضهم جراء اغلاق الحديقة التابعة للمتنزه والتي كانت تضم ألعابا متنوعة وساحات كمتنفس للأطفال في المنطقة ومرتادية.

وقال مدير عام الشركة الوطنية للتنمية السياحية الدكتور مراد البواب: ان المتنزه مملوك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهو مستأجر منذ عشر سنوات، وقام المستثمر للمبنى بادخال تحسينات عدة الا ان العقد انتهى نهاية ٢٠١٧ ورفض تسليم المبنى، وقتها رفعت الشركة دعوى قبل عام ونصف وكسبت القضية.

واكد أنه تم تصويب أوضاع المبنى والحصول على إذن أشغال بعد ترخيص المساحات غير المرخصة لغايات تأجير المبنى لمستثمر آخر وإحياء المتنزه وتنشيط السياحة.

واوضح البواب أن الشركة قامت بطرح عطاء لغايات استثمار الاستراحة وكانت العروض المقدمة للشركة لا تتناسب مع مكانة الاستراحة والقيمة المتوقعة لتأجيرها، مشيرا الى انه سيتم إعادة طرح العطاء مطلع الاسبوع القادم بالجريدة الرسمية.