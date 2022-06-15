ميدفيديف: من قال إن أوكرانيا ستكون على خريطة العالم بعد عامين !

وطنا اليوم:تساءل نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “من قال إن أوكرانيا ستبقى موجودة على خريطة العالم بعد عامين؟”.

من جانبه، قال مساعد وزير الدفاع الأميركي كولين: ما زلت أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط للاستيلاء على جزء كبير من الأراضي الأوكرانية إن لم يكن البلد بأكمله، لكنني لا أعتقد أن بإمكانه تحقيق ذلك؛ لأن الأوكرانيين صامدون ولا أعتقد أن للروس القدرة على تحقيق تلك الأهداف.

ويواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت أواخر شباط/ فبراير الماضي، ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، و”تحرير أراضي دونباس شرقي أوكرانيا”، وفق التصريحات الرسمية الروسية.