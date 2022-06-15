العجارمة: جميع اختبارات الثانوية العامة ستكون اختيار متعدد باستثناء مواد العربي والانجليزي والرياضيات

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، اليوم الأربعاء، أن الوزارة أنهت جميع التحضيرات المتعلقة في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”.

وقال العجارمة أثناء اجتماع مع لجنة التعليم والشباب النيابية، إن الوزارة قامت بتحضير القاعات المخصصة للاختبارات لاستقبال 205 آلاف طالب منهم 125 نظامي و80 ألف طالب دراسة خاصة.

وأكد أن جميع اختبارات الثانوية العامة ستكون اختيار متعدد باستثناء مواد العربي والانجليزي والرياضيات.

وشدد العجارمة على أن الوزارة ستلاحق أي محاولة تسريب اسئلة اختبارات الثانوية العامة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية باختبارات الثانوية العامة، إضافة إلى أجهزة الدولة الأمنية.

وأوضح أن وزارة التربية ستعمل على منع أي حالة تشويش على الطلبة خلال تأدية الاختبارات.

من جهته قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية أن اختبارات الثانوية العامة لن تخرج عن المناهج المدرسية.

وأضاف كنانة أنه نتيجة جائحة كورونا، الطالب يفضل الاختبارات من اختيار متعدد، وان هذا الطابع من الأسئلة مقرب من الطلاب والأهالي ووجد استحسانا حتى من الخبرا