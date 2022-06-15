جيدكو تغطي نصف كلفة شحن الصادرات الاردنية

وطنا اليوم:المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تطلق برنامج لدعم 50% من كلفة شحن المنتوجات الاردنية الصناعية والزراعية بحراً وجواً الى مختلف دول العالم وحتى نهاية عام 2022 وذلك تنفيذا للخطة الوطنية بدعم الصادرات للحفاظ على تواجد المنتج الأردني في الأسواق التصديرية الدولية مع الارتفاع العالمي على كلف الشحن حاليا حيث أصبحت كلفة الشحن تمثل عبء على تكاليف المنتجات الأردنية بالمقارنة من المنافسين من مختلف دول العالم.

ويتم تقديم طلب الحصول على الدعم من كافة المصدرين عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة

www.jedco.gov.jo