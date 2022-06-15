بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الامم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة لاغلاق مطار دمشق

منذ 6 ثواني
الامم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة لاغلاق مطار دمشق

وطنا اليوم:حذر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران رضا، من تداعيات إنسانية خطيرة تنجم عن إغلاق مطار دمشق، قد تؤدي إلى نتائج سلبية إضافية على السوريين.
وأعرب رضا عن قلقه البالغ إزاء الضربات الجوية الأخيرة على مطار دمشق والتي أدت إلى إغلاق المطار بسبب الأضرار التي لحقت به جرّاء الغارة الجوية، محذرا من تداعيات الإغلاق، قائلا: “قد يؤدي تأثير هذا الإغلاق إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، إذا لم يتم حله بسرعة، مما سيكون له تداعيات إنسانية وخيمة على أكثر من مليوني شخص محتاج”.
وأشار إلى أن “خدمات النقل الجوي للأمم المتحدة تقوم بنقل البضائع الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الصحية المنقذة للحياة مثل لقاحات التيتانوس ومعدات الاختبار لنقل الدم وأدوية السكري في كافة أنحاء سوريا”، مشددا على أن استهداف المواقع المدنية والبنية التحتية يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

09:32

نظام “الكاد” ينقذ مواطن في سيل جرش

09:27

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر في 26 حزيران الحالي

09:23

رئيس الجامعة الأردنية الأسبق لــ الخصاونة : ارحل يا بشر

09:16

وفيات الأربعاء 15-6-2022

09:08

وادي الأردن : 75 مليون متر مكعب من المياه في السدود

09:03

إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر

08:11

ماقصة الطائر المرسوم على ذيل الطائرات العراقية ؟

07:59

رئيس الجامعة الاردنية السابق: ارحل يا بشر… هذا ليس زمان آدائك

06:19

مركز تطوير الأعمال يناقش فرص “الاقتصاد الأزرق” في العقبة

05:33

في حديث مثير أمين عام الوحدة الشعبية: هل تفلح سياسات الجباية والخصخصة فى توفير الاستقرار؟

01:04

الضمان تسمح لمتقاعديها الراغبين بعدم تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية لشهر حزيران الحالي التواصل معها على الرقم 117117

23:52

هآرتس : محادثات جارية لبيع شركة التجسس الإسرائيلية NSO إلى مقاول دفاعي أمريكي

23:47

تهنئة وتبريك للدكتور علي عبدالسلام المحارمة

22:35

رئيس جامعة الإسراء يستقبل وفد من نادي الوحدات

22:34

الرؤية الاقتصادية 2030 لحزب جبهة العمل الإسلامي .. تغطية إعلامية متواضعة

22:02

مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يشرع باستقبال طلبات المشاركة في مسابقة كأس العالم للريادة 2022  

21:55

اطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

21:49

مسافات بلا حدود وبالتعاون مع مجموعة مطاعم حماده تطلق سباق الدرب البيئي الأول

21:17

منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائيات آسيا بالعلامة الكاملة

20:58

مالية النواب تحيل مخالفات في العقبة إلى مكافحة الفساد

20:54

البرلمان الكويتي يوافق على منح 10 آلاف دولار منحة لكل متقاعد

20:32

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن الأربعاء

20:28

الشواربة : استراتيجية أمانة عمّان اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ

20:22

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأردن و الكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2023

20:20

وزير الزراعة : ملف الأعلاف فيه فساد وسرقة وتزوير ولغوصة

20:13

281 مليون دينار متطلبات المرحلة 2 من الباص السريع

19:53

تحويلات مرورية من رأس النقب إلى الحميمة

19:38

مهيدات: انخفاض المخالفات الحرجة المتصلة بالغذاء

19:33

وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة وصناعة قطر زيادة تشغيل الأردنيين

19:32

مهيدات يبحث في جلسة حوارية سبل دعم القطاع الصناعي في إربد

19:30

قبيلات: حصص التنمية السياسية ستكون ضمن الانشطة واعددنا الخطط اللازمة لذلك

19:28

مقترح لضم مصر إلى ملف المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية

19:24

التربية توضح تفاصيل تطوير عدد من مناهج التوجيهي

19:19

السعودية توجه للتباحث مع الأردن في مجال الطاقة

19:15

“جيدكو” تطلق فرصا لدعم 50% من كلف النقل للصادرات الزراعية

19:11

الفنان الاردني حسين طبيشات الذي عرفه الاردنيين بالعم غافل يتماثل لشفاء بعد ان اجرى عملية القسطرة

18:01

خبراء: السياسة النقدية خط أحمر وادارتها تنحصر بالمركزي كما يراها

17:00

انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في المملكة للثلث الأول

16:54

عماد الدين أديب يبشّر بسيناريوهات كارثية للمصريين

16:37

أعمال حفريات تكشف عن كهوف رومانية في الزرقاء

16:28

التنمية: تغليظ العقوبات يحد من أعداد المتسولين

16:24

الملك يؤكد على أهمية التوسع في الحدائق العامة

16:16

كيف يُعلّم الكويتيّون أطفالهم بُغض دولة الاحتلال

16:12

وزير الداخليّة التركي بحذاء وسروال مُبلّلين.. ما القصّة؟

16:06

محافظ البنك المركزي يتوقع بلوغ معدل التضخم بالأردن 3.8%

15:55

صندوق توفير البريد يؤجل قسط شهر حزيران

15:30

العجارمة ينفي : لا حصص سياسية في الجدول المدرسي

15:26

خلال زيارة بايدن للسعودية.. قمة أمريكية خليجية أردنية مصرية عراقية

وفيات

وفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022