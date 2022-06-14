وزير الزراعة : ملف الأعلاف فيه فساد وسرقة وتزوير ولغوصة

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة خالد الحنيفيات ، إن وزارة الزراعة “ضغطت” على قطاع الابقار وقطاع الدواجن عبر تثبيت الأسعار في شهر رمضان، وهذا أضر ببعض المنتجين ، وتسبب في خروجهم من السوق.

وأضاف حنيفات : وصلنا إلى اكتفاء ذاتي من الحليب ، وشبه اكتفاء ذاتي في قطاع الدواجن ، ومن غير المعقول تدمير القطاع عبر مجاملة قطاعات أخرى، وأن نعود لاستيراد الحليب بضعف السعر.

وبين حنيفات اننا لا نرفع أسعار الحليب ، ولكن أعطينا سعرا تأشيريا ، فالقانون لا يسمح لنا بوضع الأسعار ، والأسعار من اختصاص وزارة الصناعة.

وأشار إلى أن الحليب بحسب السعر التأشيري ارتفع 12% ، وهذا بسبب ظروف عالمية مثل ارتفاع الأاعلاف والوقود ، والأسعار ارتفعت في دول مجاورة بنسب وصلت 67%.

وبين أن الضرر حاصل ، ولكننا نعمل على أن لا يزيد على الضرر على المواطن.

وقال: إن هنالك فسادا في ملف الأعلاف يصل إلى 40% ، ويصل إلى حوالي 35 مليون دينار.

وبين الوزير أن ملف الأعلاف فيه تشوه كبير وفساد وسرقة وتزوير و “لغوصة”.

وأشار الحنيفيات إلى أن الوزارة ستشكل 3 لجان للتدقيق في ملف الاعلاف، ابتداء من شهر أيلول القادم.

وبين الوزير أن الوزارة تقدم دعما لأعلاف المواشي ، ولا يوجد دعم لأعلاف الأابقار ، والوزارة تدرس حاليا دعم أعلاف الإبل.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في دعم الأعلاف للمواشي ، للحفاظ على الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء