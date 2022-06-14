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تحويلات مرورية من رأس النقب إلى الحميمة

منذ ثانيتين
تحويلات مرورية من رأس النقب إلى الحميمة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي في المنطقة الممتدة من رأس النقب الى الحميمة اعتبارا من يوم السبت المقبل، وذلك للبدء بأعمال إعادة تأهيل الأجزاء المتبقية والاكثر تضرراً من الطريق الصحراوي والتي تم تحديدها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، أنه سيتم تحويل السير القادم من عمان الى العقبة من منطقة رأس النقب الى الحميمة الى يسار الطريق للعمل في يمين الطريق وحسب ما هو موضح بالمخطط المرفق.
فيما سيتم الإبقاء على المسارب المتجهة من العقبة الى عمان بعدد مسربين في المنطقة من الحميمة الى دبة حانوت ومن ثم سيتم تحويل اتجاه السير الى طريق العقبة القديم بعد أن تم تأهيله بحيث يتم الخروج من التحويلة في منطقة المريغة مقابل المركز الأمني.
ونوهت الوزارة إلى أن التحويلات المرورية ستكون بالاتجاهين في المنطقة الواقعة من رأس النقب الى المريغة لخدمة السكان المحليين في تلك المنطقة أما المنطقة الممتدة من رأس النقب الى دبة حانوت فإنها ستكون باتجاه واحد فقط وهو الاتجاه الى عمان.
وأكدت، أن التحويلات كافة مزودة بعناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرات اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والاشارات الارشادية والتحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة وإدارة الدوريات الخارجية المتواجدة في الموقع.
يشار إلى أنه تم تقسيم العمل في مشروع استكمال إعادة تأهيل الطريق الى عطاءين، العطاء الاول للمنطقة ما بين المريغة مرورا بنزول النقب ووصولا الى دبة حانوت، والثانية للمنطقة ما بين دبة حانوت وصولا الى الحميمة؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق واستكمال الاعمال بالسرعة الممكنة، فيما تشمل الاعمال خلع الطبقات الاسفلتية القائمة وطبقات الرصف وصولا الى طبقات التأسيس وتنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وثلاث طبقات من الخلطة الاسفلتية بسماكة 21 سم حسب الدراسات التي تمت لهذه الطبقات.
كما تشمل الاعمال توسعة المسارب القائمة لتصبح ثلاثة مسارب وكتفا للقادم من العقبة باتجاه عمان، ومسربين وكتفا للسير القادم من عمان باتجاه العقبة بمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع اعادة انشاء الطريق الصحراوي، متوقعة الانتهاء من الاعمال على مشروع إعادة التأهيل خلال 210 أيام من تاريخ بدء التنفيذ لأعمال اعادة الانشاء


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