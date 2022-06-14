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مهيدات يبحث في جلسة حوارية سبل دعم القطاع الصناعي في إربد

منذ 28 ثانية
مهيدات يبحث في جلسة حوارية سبل دعم القطاع الصناعي في إربد

وطنا اليوم_أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ، على دعم المؤسسة المستمر لتحفيز وتعزيز قطاع الصناعة الغذائية والدوائية الوطنية، وبما يكفل تعزيز الصادرات الوطنية وفتح أسواق تصديرية خارجية جديدة أمامها مما يدعم الاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال خلال جلسة حوارية عقدت بالتعاون مع غرفة صناعة إربد في مكتب الغرفة بمدينة الحسن الصناعية، ناقش واقع القطاع في المحافظة.


ولفت مهيدات إلى أن الجلسة تأتي ضمن نهج عمل المؤسسة في تفعيل الشراكة مع هذا القطاع الحيوي بشكل ملموس والتواصل معه للوقوف على أبرز التحديات والمعيقات التي قد تواجهه وتقديم شتى سبل الدعم الممكنة لإيجاد حلول سريعة وفق إطار تشاركي يرتكز على خطوات عملية ونتائج ملموسة خدمة للمصلحة الوطنية المشتركة، مبديا استعداد المؤسسة لتسهيل وتبسيط الإجراءات أكثر أمام القطاع في سبيل تعزيز الصادرات.

بدوره ثمن رئيس غرفة صناعة إربد سعادة السيد هاني أبو حسان جهود المؤسسة في دعم القطاع الصناعي مما عكس نجاحات حقيقية لهذا القطاع وارتفاع مؤشرات الصادرات الغذائية والدوائية واللوازم الطبية خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بالرؤية الإيجابية للمؤسسة ومنهجيتها في الإرشاد والتوعية لمعالجة المخالفات بما يصب في مصلحة المنشآت الصناعية وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.


ونوقش خلال الجلسة التي عقدت بمشاركة أعضاء الغرفة وممثلين عن القطاع جملة من القضايا المحورية أهمها تفعيل قانون الرقابة والتفتيش الموحد على الأنشطة الاقتصادية وتتبع المصانع المخالفة ومبدأ المعاملة بالمثل لدى تسجيل الأدوية.


من جهتهم ثمن المشاركين جهود المؤسسة وإجراءاتها الرقابية المشددة وتبسيط وتسريع إنجاز المعاملات أمامهم ودور ذلك في تعزيز جودة المنتجات الغذائية والدوائية الوطنية ووصوله إلى الأسواق التصديرية مقدرين منهجية الرقابة التوعوية التي تنتهجها المؤسسة ودور غرفة الصناعة الداعم.

واختتم اللقاء بجولة ميدانية في مصنعي بيلا للصناعات الدوائية الدرة للمنتجات الغذائية للاطلاع على أحدث التطورات التي شهدتها وآخر المنتجات المصنعة لديها.


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