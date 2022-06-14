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تضارب تصريحات العجارمة وقبيلات بين النفي والإثبات… اين الوزير ؟

منذ 5 ثواني
تضارب تصريحات العجارمة وقبيلات بين النفي والإثبات… اين الوزير ؟

وطنا اليوم – خاص-  لايزال مسلسل التخبط في التصريحات يضرب أركان وزارة التربية والتعليم في ظل غياب كامل لوزير التربية عويس ، حيث كشفت  الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات صباح اليوم عن ادراج حصتين صفيتين أسبوعيا وإدخال مفاهيم التنمية السياسية ضمن المناهج لرفع وعي الطلبة (الرابط هنا )

وقالت قبيلات خلال إطلاق فعاليات المؤتمرات الطلابية السياسية، إن لدى الوزارة خطة من ثلاث مراحل رفع درجة وعي الطلبة في مجال التنمية السياسية.

ليعاود الأمين العام في نفس الوزارة للشؤون التعليمية  نواف العجارمة لينفي إدراج حصص تحت مسمى “حصص سياسية” ضمن الجدول المدرسي ( الرابط هنا)

مواقع التواصل الاجتماعي استهجنت هذا التخبط والتضارب في تصريحات أمناء عامين اثنين يتبعان نفس الوزارة دون اي تنسيق يذكر ، في مؤشر واضح على غياب تناغم العملية التربوية بين القائمين عليها ، والملفت ايضا غياب الوزير العويس عن اغلب التصريحات التي تصدر عن الأمناء العامين في وزارة التربية والتعليم الأمر الذي قوبل بموجة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، في مؤشر واضح ايضا ان الكيمياء غائبة تماما داخل وزارة التربية والتعليم ، تساؤلات طرحت بعد تضارب التصريحات العجارمة والقبيلات بين النفي والإثبات  اين الناطق الرسمي باسم وزارة التربية ؟ واين الوزير نفسه ؟ أم ان التنافس المحموم بين طرفي الأمانة العامة في الوزارة دفع بأن كلا يغني على ليلاه.


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