قبيلات : حصتان سياسيتان ضمن المناهج في المدارس

وطنا اليوم:كشفت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات عن ادراج حصتين صفيتين أسبوعيا وإدخال مفاهيم التنمية السياسية ضمن المناهج لرفع وعي الطلبة.

وقالت قبيلات خلال اطلاق فعاليات المؤتمرات الطلابية السياسية، إن لدى الوزارة خطة من ثلاث مراحل لرفع درجة وعي الطلبة في مجال التنمية السياسية وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات القادمة، مشيرة إلى ان الفئة المعنية بذلك هي طلبة الصف العاشر والأول الثانوي والتوجيهي، وهي المتوقع ان تشارك بالتصويت في الانتخابات القادمة.

المرحلة الاولى هي قصيرة المدى والمتمثلة بالمؤتمرات الطلابية، اما المرحلة الثانية وهي المتوسطة المدى وتتمثل باعداد دليل خاص سيتم تنفيذه في الانشطة اللاصفية مطلع العام القادم وفق قبيلات

وبينت أنه سيتم ادراج حصتين صفيتين على جدول الدروس الاسبوعي ضمن المرحلة متوسطة المدى.

وعن المرحلة الثالثة قالت قبيلات إنها طويلة المدى، وتتمثل بادخال مفاهيم التنمية السياسية ضمن المناهج لرفع وعي الطلبة، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج