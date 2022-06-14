التربية توضح تفاصيل تطوير عدد من مناهج التوجيهي

وطنا اليوم:أوضحت وزارة التربية والتعليم تفاصيل تطوير عدد من مناهج الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

وأكد مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة، الدكتور صالح العمري، أنه تم تطوير مناهج الرياضيات للفرعين العلمي والأدبي، والمواد العلمية في الفرع العلمي (الفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية وعلوم الأض والبيئة)، مبينا أن التطوير على المناهج ينسحب على الفروع المهنية من هذه المواد.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن أي تطوير على المناهج يخضع في البداية إلى عملية بحث وتحليل، لافتا إلى تحليل نتائج الطلبة في اختبارات الثانوية العامة الدولية والوطنية للتعرف على نقاط الضعف والفجوة الموجودة في المناهج.

ولفت إلى أن عملية تطوير المناهج يتم خلالها إعادة ترتيب الموضوعات الدراسية وفق بناء تراكمي يتناسب مع حاجات الطلبة وأعمارهم، وطريقة العرض لربط التكامل بين المواد وتقليل الحشو الزائد الموجود في الكتب المدرسية.

وقال إن التعليم الحقيقي هو الذي يربط الطالب بحياته الواقعية، “وهذا الذي حدث في هذا التطوير”، منوها بأننا لا يجب أن ندرس طلبتنا علوما مجردة بل تطبيقية حية تفيد الطالب في حياته اليومية.

وذكر قوالبا جديدة في تطوير المناهج جاءت لتحدث توازنا بين المعرفة والمهارات، من خلال التركيز على مهارات البحث عن المعرفة والاستقصاء العلمي وتكوين الفرضيات واختبارها واستنتاجها والقدرة على حل المشكلات.

وشدد على أن معلمي الوزارة من ذوي الكفاءة العالية ويستطيعون التعامل مع تطوير المناهج، خاصة أنه يتم تدريب معلمي التخصص أكاديميا وتربويا على أي منهج جديد خلال العطلة الصيفية