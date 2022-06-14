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خلال زيارة بايدن للسعودية.. قمة أمريكية خليجية أردنية مصرية عراقية

منذ 3 ثواني
خلال زيارة بايدن للسعودية.. قمة أمريكية خليجية أردنية مصرية عراقية

وطنا اليوم:أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة منتصف شهر يوليو/تموز المقبل.
ويشارك جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة مشتركة دعا اليها الملك سلمان وتعقد في السعودية بحضور الرئيس الامريكي بايدن وقادة دول الخليج والرئيس المصري ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق
وتالياً البيان:

بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم فخامة الرئيس/ جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 16 و 17 ذي الحجة 1443هـ، الموافقين 15 و 16 يوليو 2022م، يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور فخامته قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله – أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م


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