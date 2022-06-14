مؤسسة المتقاعدين العسكريين تؤجل القروض الشخصية لشهر حزيران

وطنا اليوم:قرر مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي تأجيل القروض الشخصية المترتبة على المتقاعدين العسكريين لشهر حزيران الحالي.

ويأتي ذلك نظراً لحلول عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم المتعلقة بالتخفيف على المتقاعدين العسكريين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من زيادة في الأعباء المالية