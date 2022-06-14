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حماية المستهلك : الحكومة تربح من الخبز ولا تدعمه مطلقاَ

منذ 3 ثواني
حماية المستهلك : الحكومة تربح من الخبز ولا تدعمه مطلقاَ

وطنا اليوم:استهجن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول حول عدم نية الحكومة رفع أسعار الخبز رغم ارتفاع أسعار القمح عالميا.
وقال عبيدات إن القمح موجود منذ أشهر بالصوامع، وقد اشترت الحكومة الطن من 120-150 دولار، والمخزون حسب التصريحات يكفي (16) شهرا، والأزمة لم تتجاوز الثلاث اشهر، ولا اعلم سبب تلك التصريحات من قبل الوزير.
وأضاف عبيدات: “الحكومة لا تدعم الخبز مطلقا، ولدينا دراسة عن التكلفة الحقيقية للكيلو الواحد، وأعتقد أنها تربح فيه، وأما تكرار الحديث عنها فهو يدخل في بابا الترويج لرفع أسعار السلع الأخرى”.
وتساءل عبيدات عن كيقية احتساب الزيادة العالمية على الاعلاف والخبز، وهل هناك دراسات علمية من قبل خبراء مختصين؟ وهل يتم احتساب الزيادة على اساس ارتفاع الكيلو لكل كيلو ام عكس اجمالي الارتفاع على الكيلو الواحد؟.


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