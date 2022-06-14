وطنا اليوم:اجرى فريق طبي جراحي في مستشفى الرويال برئاسة اختصاصي جراحة الوجه والفكين الطبيب معالي العضايلة عمليه نوعية لشاب تعرض لحادث دهس مروع .
وقال العضايلة أن الشاب تعرض لحادث دهس من قبل حافلة نقل ادت الى دخول ( المراي ) الى جمجمته وادت الى اختراقها .
واضاف ان العملية استغرقت قرابة الـ 9 ساعات ، احتاج بها المريض متابعة حثيثه في العنايه المركزه التي تكللت بالنجاح وادت لرجوع الجمجمة بشكل سليم .
وتعتبر العملية الاولى من نوعها في الاردن حيث واجه الفريق الطبي صعوبات من خلال اتخاذ القرار الطبي حول اجراء العملية الطارئة لانقاذ حياة الشاب بحسب ما ذكره العضايلة
عمليه نوعية لشاب بعد دخول مرآة باص برأسه
وطنا اليوم:اجرى فريق طبي جراحي في مستشفى الرويال برئاسة اختصاصي جراحة الوجه والفكين الطبيب معالي العضايلة عمليه نوعية لشاب تعرض لحادث دهس مروع .