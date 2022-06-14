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عمليه نوعية لشاب بعد دخول مرآة باص برأسه

منذ 3 ثواني
عمليه نوعية لشاب بعد دخول مرآة باص برأسه

وطنا اليوم:اجرى فريق طبي جراحي في مستشفى الرويال برئاسة اختصاصي جراحة الوجه والفكين الطبيب معالي العضايلة عمليه نوعية لشاب تعرض لحادث دهس مروع .
وقال العضايلة أن الشاب تعرض لحادث دهس من قبل حافلة نقل ادت الى دخول ( المراي ) الى جمجمته وادت الى اختراقها .
واضاف ان العملية استغرقت قرابة الـ 9 ساعات ، احتاج بها المريض متابعة حثيثه في العنايه المركزه التي تكللت بالنجاح وادت لرجوع الجمجمة بشكل سليم .
وتعتبر العملية الاولى من نوعها في الاردن حيث واجه الفريق الطبي صعوبات من خلال اتخاذ القرار الطبي حول اجراء العملية الطارئة لانقاذ حياة الشاب بحسب ما ذكره العضايلة


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