أكثر من 100 إصابة بانفجار مصنع كيماويات في إيران

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، بوقوع انفجار في مصنع كيماويات في مدينة فيروز آباد الجنوبية بمحافظة فارس جنوبي العاصمة طهران.

وذكرت أن أسباب الانفجار الذي حدث مساء الاثنين، يعود إلى تسرب من صهريج أمونيوم، ما أدى إلى إصابات عشرات الإصابات معظمها طفيفة، وأن رجال الإطفاء تمكنوا من اخماد الحريق بسرعة.

وقال رئيس دائرة الصحة في المحافظة وحيد حسني، إن 133 مصابا نقلوا إلى المستشفى معظمهم من عمال المصنع، تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية اصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم للدخان، مشيرا إلى خروج 114 منهم بعد تلقيهم للعلاج.