السعودية تقرر رفع الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا

وطنا اليوم:أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للمصدر، فإنه يسمح بدخول الموظفين والمراجعين للمؤسسات الحكومية والخاصة دون اشتراط الكمامة، أو التحقق من تلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على التقدم في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

وأوضح أن قرار عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة.

وبين أنه تقرر عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت.

ولفت المصدر إلى مدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح كورونا لمغادرة المواطنين إلى خارج السعودية 8 أشـهر بـدلا مـن 3 أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة بحســب مـا تظهـر حالتهـم الصحية في تطبيق (توكلنـا).

وأكد المصدر أن الإجراءات الجديدة تخضع للتقييم المستمر حسب تطورات الوضع الوبائي