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أول فوج حجيج يدخل مكة المكرمة

منذ ثانيتين
أول فوج حجيج يدخل مكة المكرمة

 

وطنا اليوم –  استقبلت مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أول أفواج حجاج بيت الله الحرام، ويضم 290 حاجا تركيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الاثنين، إن فوجا مكوّنا من 290 حاجا من تركيا وصل الأحد، إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لعام 1443 هـ.

وأشارت إلى أن الفوج التركي هو الأول من حجاج بيت الله الحرام الذي يصل مكة.

ونقلت الوكالة عن القنصل التركي بجدة، ميتا زعيم أوغلو إشادته بالخدمات التي تقدمها السعودية لحجاج بيت الله الحرام.

ويؤدي مليون حاج بينهم 150 ألفا من الداخل مناسك هذا العام (1443 هجرية/ 2022 ميلادية)، والتي تفتح لأول مرة بعد عامين للحجاج القادمين من خارج المملكة بعد اقتصارها على الداخل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

فيما شهد موسم 1442 هجرية (2021 ميلادية)، مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، والذي سبقه 10 آلاف من الداخل، مقارنة، بنحو 2.5 مليون، في 2019، من أرجاء العالم.


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