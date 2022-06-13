في مشهد غريب .. قطيع من الذئاب في السعودية

وطنا اليوم:انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تواجد قطيع من الذئاب فوق جبل طويق في محافظة الحريق، شمال منطقة الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث دعا بعضهم إلى الحذر، وأشار البعض إلى “ضرورة الاحتراز لحماية البشر والثروة الحيوانية”.

الى ذلك قالت المحامية والمستشارة القانونية السعودية نجود قاسم، إن القانون السعودي يجرم حيازة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، ويتم إحالة مرتكبها بموجب القانون إلى النيابة العامة.

وأوضحت قاسم أن عقوبة المخالفة تصل إلى غرامة تبلغ قيمتها 30 مليون ريال سعودي (نحو 8 ملايين دولار)، بالإضافة إلى الحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو بإحدى العقوبتين.

وشددت المحامية على ضرورة عدم مخالفة نظام البيئة الجديد، الذي يسعى لحماية البيئة، وفقا لما نقلته صحيفة “عكاظ” المحلية.

يذكر أن شرطة الرياض، كانت قد أعلنت القبض على مواطن سعودي، لحيازته ثلاثة أسود، بعد ورود بلاغ للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وبينت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المواطن المخالف وإحالته للنيابة العامة