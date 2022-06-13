بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقال لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي الاسبق يثير ضجة قبيل زيارة بايدن للمنطقة

منذ ثانيتين
مقال لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي الاسبق يثير ضجة قبيل زيارة بايدن للمنطقة

 

وطنا اليوم –  أثار رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقال نشره قبيل زيارة الرئيس الامريكي بايدن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى المقال على مدى واسع، حيث نقلوا أبرز النقاط التي تطرق إليها الأمير تركي الفيصل.

وتحت عنوان: “من يسكن ببيوت من زجاج عليه ألا يرمي الناس بالحجارة”، قال الأمير تركي الفيصل بمقاله في صحيفة “عرب نيوز”:  “تدور رقصة بين المسؤولين الأمريكيين ووسائل الإعلام حول زيارة مقترحة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة السعودية”.

وأضاف: “يبدو أنه بعد الكثير من البحث الذاتي من قبل الرئيس، قد تتم الزيارة بالفعل..بدأ المتحدثون باسم البيت الأبيض الزيارة التي تطورت من 1 يونيو: من تكرار قصير ومقتضب لإدانات الرئيس السابقة والشهيرة للمملكة وحكومتها – إلى 7 يونيو، إعادة سرد مطولة لأكثر من 80 عاما للبلدين..العلاقات الودية والمتبادلة المنفعة”.

وأكمل الأمير تركي الفيصل: “طبعا أضيف أن الرئيس يسعى لخدمة مصالح بلاده، حيث كانت لقاءات الرؤساء السابقين مع القادة السعوديين لنفس الغرض..استخدم المتحدثون الرسميون كلمات مثل الشركاء الاستراتيجيين لتصنيف العلاقة”.

وأردف الفيصل: “كسعودي، يسعدني أن السيد بايدن يدرك أهمية العلاقة في احتواء السلوك الإيراني التخريبي بشكل عام، وخطر الإرهاب، وتحقيق السلام في اليمن، والعمليات العسكرية المشتركة، وغيرها من الاعتبارات..أدرك أيضا أن الرئيس قد يشير علنا إلى مقتل جمال خاشقجي وما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان المفترضة للمملكة..إنه مدين بالفضل لحزب ديمقراطي يطالبه بهذه الأشياء..ربما يعتقد أنه يجب أن يفعل ذلك لتبرير تصريحاته العلنية السابقة وضميره”. وتابع رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق: “سواء فعل ذلك أم لا، فأنا على يقين من أن قيادتنا ستظل تنظر في الفوائد المتأتية من علاقتنا كقصة مستمرة تبرر استضافة الرئيس”.

واستطرد: “أفضل تمثيل للرقص الإعلامي هو صحيفة “واشنطن بوست”..كتب أحد كتاب الأعمدة الأكثر احتراما، ديفيد إغناتيوس، مقالا طويلا يشير إلى السياسة الحقيقية كسبب يجعل الرئيس بايدن يتصالح مع المملكة…للأسف، عند الإشارة إلى مقتل خاشقجي، وعلى ما يبدو، لحماية نفسه من أتباع واشنطن الذين، أنا متأكد من أنهم قد نددوا به بالفعل لـ “تبييض” المملكة، كرر إدانته للقتل..ومع ذلك ، فإن هيئة تحرير “بوست”، بينما لم تطلب من الرئيس إلغاء الزيارة، اختارت أن تصدر له تعليمات بشأن ما يجب أن يفعله ويقوله لقادتنا ومن يستمع..كانت إحدى الإشارات المسلية حول شرعية ولي عهدنا، الأمير محمد بن سلمان..إن الشعبية المتدهورة للرئيس (بايدن) هي التي تأتي به إلينا..إنها شرعيته التي يأمل في تعزيزها من خلال لقائه مع ولي عهدنا”.

وتابع الأمير تركي الفيصل: “من ناحية أخرى، أطلب بكل احترام من قادتنا تذكير الرئيس، سواء في السر أو العلن، بما يلي”:

“أولا، قامت الحكومة الأمريكية بسجن أكثر من ألف شخص في مختلف السجون والمعسكرات بتهم الإرهاب دون اللجوء إلى أمر الإحضار أو أي حقوق يضمنها دستور الولايات المتحدة. وذهبت إلى حد إقامة معسكر اعتقال في أراض أجنبية حتى لا تمنحهم تلك الحقوق..وبينما تم إنشاء المعسكر في ظل إدارة سابقة، يلتزم جو بايدن، نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما والرئيس الآن، بإغلاق معسكر الاعتقال..يجب أن يعد قيادتنا بأنه سيلتزم بذلك.

ثانيا..بمساعدة من مشروع البراءة، يقدر مركز الإدانات الخاطئة في الولايات المتحدة أن هناك حوالي 20 ألف شخص أدينوا زورا وسجنوا..تم تبرئة 850 فقط منذ الثمانينيات..لرئيس الجمهورية حق العفو عن السجناء، وعليه أن يفعل ما بوسعه لإنهاء هذا الظلم..يجب أن يعمل مع الكونغرس لإصلاح نظام قضائي معطوب لدرجة أنه ينتهك حقوق الإنسان لكثير من الناس. أخيرا..وفقا لمقال نشرته رويترز في 28 يونيو 2021، رفضت المحكمة العليا الأمريكية استئنافا للتعذيب من قبل مقاول أبو غريب، مما سمح لثلاثة من معتقلي أبو غريب السابقين بمقاضاة المقاول لتعذيبهم..ما حدث بعد ذلك لا يزال مجهولا..والشيء المجهول أيضا هو ما إذا كان باقي مئات من معتقلي أبو غريب قد حصلوا على حق الرجوع والتعويض في المحكمة..على الرئيس أن يصحح ذلك لأنه أيد غزو العراق عندما كان سيناتورا”.

وختم الأمير تركي الفيصل مقاله بالقول: “هذه بعض انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة التي لا تتطلب إجراءات رئاسية فحسب، بل تتطلب أيضا أحكاما في الكونغرس ومجلس الشيوخ..ينتقد أعضاء المجلسين بشدة المملكة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان..من يسكن ببيوت من زجاج عليه ألا يرمي الناس بالحجارة..أنا متأكد من أن الرئيس بايدن، إذا نزل أخيرا على الأراضي السعودية، سيحصل على كل التكريمات المستحقة التي منحت لجميع الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين غادروا هنا. لذلك نقول أهلا وسهلا (AHLAN WA SAHLAN) أي “WELCOME” سيادة الرئيس”.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

18:20

الكايد: مشاريع التصنيع والأمن الغذائي أولوية لدعم جيدكو

17:07

الملك يؤكد متانة العلاقات الأخوية مع العراق

17:05

“فيلادلفيا ” تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي‎‎

16:57

الإحتلال يمنع الأسير الأردني أبو خضير من العودة للأردن

16:56

  المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ترتقي إلى تصنيف جديد في (SCOPUS)

16:52

مكتب أبوظبي للصادرات يوقع اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك

16:51

بيان هام من الأمن حول انتحار شاب باحراق نفسه

16:49

محمود عباس يتقدم بالشكر من القسوس

16:46

تأجيل اقساط صندوق الائتمان العسكري لشهر حزيران

16:30

‏بسبب التهديد الإيراني .. لبيد للإسرائيليين: غادروا تركيا فورا

16:24

مطار دمشق خارج الخدمة لليوم الرابع.. وتوضيح بشأن التذاكر

16:11

مهيدات: اجراءات مشددة ولا تهاون مع مخالفي الغذاء والدواء

16:07

أورنج الأردن تدعم خمس شركات ريادية لحضور مؤتمر VivaTech

15:54

استيتية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأثاث في الأردن

15:52

تركي آل الشيخ ضمن الرابحين من صفقة ليفربول التاريخية

15:44

مارسيلو باكيا: صنعت التاريخ في أفضل ناد بالعالم

15:44

وكأنّ ماكدونالدز لم يكن .. كيف أثبت الروس أنه يُمكن التخلّي عن أمريكا

15:36

غوغل في ورطة .. محادثة مسربة تكشف وجود روبوت بإدراك طفل

15:27

تأجيل أقساط مقترضي صندوق التنمية والتشغيل لشهري حزيران وتموز

15:01

الفايز يستهجن تصريحات الحكومة حول رفع المحروقات

14:49

بحث فرص زيادة أعداد المرضى القادمين للسياحة العلاجية من الكويت

14:46

شاهدوا : الفوضى تعم حفل إعلان إربد مدينة للثقافة العربية

14:36

المشهد يتعقد أكثر.. استقالة نافذة للكتلة الصدرية من البرلمان العراقي

13:28

مهم من التعليم العالي لطلبة الجامعات

13:13

منع فيلم ديزني Lightyear من العرض في عدة دول عربية

13:02

التهديدات تنهال على رئيسة وزراء نيوزيلندا.. المحتجون دعوا لإعدامها

12:55

كارمن حسين .. اردنية تنجو من السجن من خلال عقوبة بديلة

12:45

الدغمي: الحلبوسي وعدنا بتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الأردن

12:44

مانشستر سيتي يقدم صفقة هالاند

12:41

مكافحة المخدرات تحذر الاردنيين من الشيطان القاتل

12:24

مخطط لإقامة حديقة استيطانية ضخمة بين القدس والبحر الميت

12:23

خياران يمنحان الأردن بطاقة التأهل أمام الكويت

12:07

محمد رمضان ونانسي عجرم في العقبة

12:00

أصحاب التاكسي : هناك أمورا تُدبّر بالخفاء ومن خلف الكواليس

11:50

التنمية: زيادة عدد الحضانات يوفر 70 ألف فرصة عمل

11:40

ولي العهد يرعى حفل تخريج ضباط جامعة مؤتة

11:33

حتى لا نخذل الاردن!

11:20

خارطة طريق للطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية

11:12

أيها المتفيهقون والمهرولون، ما خطبكم مع الإسلام والسلام ؟

11:09

الشبول: الاستثناءات بتقاعد موظفي الحكومة لا تتجاوز 5%

11:01

الشونة الشمالية: مبنى المدينة الحرفية مغلق منذ 10 أعوام بلا استثمار

10:55

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بترويجه للوطن البديل

10:36

سباق التسلح النووي.. تقرير يحذر من خطر يهدد العالم

10:29

تنمية أموال الأيتام تقرر تأجيل قسط حزيران

10:03

سلطة وادي الأردن: نسبة تخزين مياه الشرب شبه معدومة

09:57

وفيات الاثنين 13-6-2022

09:53

العثور على نقش أثري يوثق تولي عثمان بن عفان خلافة المسلمين

09:46

100 ألف دينار خسائر منتجي بيض المائدة يومياً

وفيات

وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريهوفيات الخميس 9-6-2022