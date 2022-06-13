الإحتلال يمنع الأسير الأردني أبو خضير من العودة للأردن

وطنا اليوم:منعت سلطات الاحتلال تمنع الأسير الأردني المحرر أسيد أبو خضير من العودة إلى الأردن.

وكان أبو خضير قد نال قبل أسبوع حريته بشكل كامل بعد أن انتهت إجراءات إفراجه من معتقلات الاحتلال.

ويشارك أبو خضير في هذه الأثناء فرحة حريته وسط أحبائه الذين استقبلوه بعد انتظار منذ صباح اليوم نظراً لإجراءات المماطلة التي اتخذتها مصلحة سجون الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الأسير أبو خضير بعد انتهاء محكوميته التي كانت ست سنوات