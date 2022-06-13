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محمود عباس يتقدم بالشكر من القسوس

منذ 3 ثواني
محمود عباس يتقدم بالشكر من القسوس

 

وطنا اليوم – شكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الفريق الدكتور يوسف القسوس على اهداءه نسخة من كتابه القيم الذي يحمل عنوان “بين الجندية والطب، رحلة عمر.. مسيرة وطن” ، والذي تناول عدة محطات من حياة الدكتور القسوس الزاخرة بالعلم والعمل والعطاء، حيث يسرد الكاتب بطريقة شيقة للجوانب الاسرية والاجتماعية والمهنية ولرموز وطنية عربية عظيمة.

وهنأ عباس القسوس على هذا الكتاب الذي أصدره مؤخرا، داعيا الله تعالى أن ينعم عليه بالصحة والسعادة والتوفيق، وعلى المملكة الاردنية الهاشمية بدوام الخير والازدهار.

ويؤرخ الفريق الطبيب يوسف القسوس في كتابه “بين الجندية والطب: رحلة عمر.. ومسيرة وطن” لحقبة زمنية مهمّة في تاريخ النهضة الطبية التي شهدها الأردن بإمكاناته المتواضعة وموارده المحدودة، ممثّلة بحياته المهنية الرسمية الممتدّة بين عاميْ 1967 و1999، واستمراره في العطاء والعمل بعد تقاعده وحتى اليوم.

ويتضمّن الكتاب الذي يشكّل وثيقة مهمة في سيرة طبيب وجندي خدم وطنه على امتداد أكثر من نصف قرن، تفاصيل علاجه لعدد من الشخصيات السياسية العربية.

 


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