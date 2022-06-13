بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

انخفاض ملموس على درجات الحرارة الإثنين

منذ 3 ثواني
انخفاض ملموس على درجات الحرارة الإثنين

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، هنالك احتمال ضعيف في ساعات صباح اليوم لتساقط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، قد تثير الغبار أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل وتدريجي على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتكون الأجواء الأربعاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 14، وفي مرتفعات الشراة 26 – 11، وفي مناطق البادية 34 – 15، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 25، وفي البحر الميت 36 – 24، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

09:12

1500 وظيفة في مصانع ألبسة بالكرك والطفيلة

09:07

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب

09:01

بايدن في المنطقة في تموز

07:40

إلقاء القبض على شخص قتل زوجته إثر خلافات بينهما

06:40

عاجل |بدء تساقط الامطار بغزاره في محافظة اربد

06:00

اعلام عبري: جهات امنية تطلب من الاسرائيليين مغادرة تركيا

05:57

دريد لحام يثير السعوديين بحديث له .. تفاصيل

05:51

الربابعة في احتفالية اربد: أين الكوره وأبناؤها يا دولة الرئيس ؟ يا وزيرة الثقافة . ؟

23:59

رئيس جامعة الاسراء يلتقى بأعضاء الهيئة التدريسية لكلية الصيدلة

23:25

هل ينجح “الميثاق” في وضع خطط تنفيذية للرؤية الاقتصادية؟

23:06

هل لدى الحكومة مفاجآت سارة؟

21:58

ابوغزالة يكتب:الاعصار القادم في الاقتصاد العالمي

20:57

حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة تشرع في تنفيد بعض مشاريع ليبيا الغد برعاية سيف الاسلام القذافي

20:51

المزارع الخاصة بالأردن تطالب بتسريع إجراءات الترخيص

20:42

الأراضي والمساحة : وثيقة العائلة المالكة افراز وليست بيع وشراء

20:30

إدارة مدرسة مجمع البحرين تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة المعلمة ربى

20:18

رئيس الوزراء: اختيار إربد عاصمة للثقافة العربية حدث وطني بامتياز

20:07

نقيب المهندسين يستقبل وفد الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

20:00

الساكت : لا تناسب حقيقي بين الحد الادنى للأجور وأسعار السلع في الأسواق

19:31

الزراعة تنفي رفع اسعار الحليب : الملف بيد وزارة الصناعة

19:30

ندوة تفاعلية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا حول السلامة المرورية

19:18

لماذا السفير الأمريكي في معان ..؟

19:14

تأجيل أقساط سلف متقاعدي “الضمان” للشهر الحالي

19:12

صندوق الحج يقرر تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين

19:11

الحنيفات :- تأجيل أقساط شهر حزيران المستحقة للاقراض الزراعي

19:03

وثيقة/ حكومة الخصاونة ترفع اسعار الحليب

17:20

جامعة فيلادلفيا تشارك في ملتقى التصميم الداخلي السادس‎‎

17:19

أورنج الأردن تسلط الضوء على مبادراتها الداعمة للمرأة في الشركة وخارجها

17:11

ارتفاع إصابات فيروس كورونا 20% خلال أسبوع

17:06

الضمان الاجتماعي يعلن إطلاق برنامج قروض للمتقاعدين

17:01

كهرباء اربد تحذر من تطبيق مزيف باسمها

16:51

ولي العهد يلتقي وزير الثقافة القطري

16:36

الهند تنتقم من المسلمين على طريقة الاحتلال الإسرائيلي

16:30

نقابة الصحفيين تحذر منتحلي المهنة على مواقع التواصل

16:23

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

16:20

ثلاثة مشاريع لطلبة جامعة البترا تدرج ضمن أفضل 100 مشروع على مستوى العالم

16:17

الأستاذ رمضان الرواشدة .. حمدا لله على السلامة

16:13

موافقة حكومية على رفع أسعار الحليب

15:46

قرارات هامة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

15:41

وزارة العمل: إبرام العقود مستمر من خلال منصة برنامج التشغيل الوطني

15:20

ضبط 11 متسولا رواتبهم 600 دينار ولديهم مركبات

14:44

ما حقيقة انحسار نهر الفرات .. هل وقعت إحدى علامات الساعة الصغرى

14:30

أمانة عمان تكرم الشاب الأردني الأسمر

14:27

الأمن: البنادق بفيديو الاحتفال بلاستيكية وجرى ضبطها

14:24

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإماراتي

13:40

فيلادلفيا تفعل اتفاقية التعاون مع جامعة تيشك/ أربيل العراق‎‎

13:28

تأجيل أقساط القروض لشهر حزيران بمناسبة عيد الأضحى

13:20

اكيد: قصَّة زواج سيدنا موسى من كركية.. مغالطات تاريخية

وفيات

وفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريهوفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022