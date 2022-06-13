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الربابعة في احتفالية اربد: أين الكوره وأبناؤها يا دولة الرئيس ؟ يا وزيرة الثقافة . ؟

منذ 24 دقيقة
الربابعة في احتفالية اربد: أين الكوره وأبناؤها يا دولة الرئيس ؟ يا وزيرة الثقافة . ؟

 

وطنا اليوم – بعد التجاهل الذي حصل في احتفالي اربد للواء الكورة ، قال النائب جعفر الربابعة انه و حتى لو لم تذكر الكورة في احتفالية اربد عاصمة الثقافه العربيه . فأنها ورجالها وشهدائها شامخة فوق السحاب ..
واضاف الربابعة انه قام بالاحتجاج وارتفع صوته داخل الاحتفال حتى التف رئيس الوزراء الي مخاطبا : ما الخطب ؟ قلت أين الكوره وأبناؤها يا دولة الرئيس ؟ يا وزيرة الثقافة . ؟ فخيم الوجوم وانتبه القوم ..
وحين انتهى الاحتفال قلت لنائب رئيس اللجنه العليا للعاصمه أين الكوره ؟ قال بالحرف الواحد اوعك لا تخرب العرس ……. فأنا لم أكتب الكلمات … .
إذن من المسؤوووول …. ؟
وبعدها هاتفني دولة الرئيس علىحد تعبير الربابعة، قائلا حق الكورة عندي وسأزورها قريبا ولها مني كل الدعم …
كظمت غيظي وانتظر الزيارة وما فيها ….
احتفال جميل ولكن …..

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