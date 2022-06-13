الربابعة في احتفالية اربد: أين الكوره وأبناؤها يا دولة الرئيس ؟ يا وزيرة الثقافة . ؟

وطنا اليوم – بعد التجاهل الذي حصل في احتفالي اربد للواء الكورة ، قال النائب جعفر الربابعة انه و حتى لو لم تذكر الكورة في احتفالية اربد عاصمة الثقافه العربيه . فأنها ورجالها وشهدائها شامخة فوق السحاب ..

واضاف الربابعة انه قام بالاحتجاج وارتفع صوته داخل الاحتفال حتى التف رئيس الوزراء الي مخاطبا : ما الخطب ؟ قلت أين الكوره وأبناؤها يا دولة الرئيس ؟ يا وزيرة الثقافة . ؟ فخيم الوجوم وانتبه القوم ..

وحين انتهى الاحتفال قلت لنائب رئيس اللجنه العليا للعاصمه أين الكوره ؟ قال بالحرف الواحد اوعك لا تخرب العرس ……. فأنا لم أكتب الكلمات … .

إذن من المسؤوووول …. ؟

وبعدها هاتفني دولة الرئيس علىحد تعبير الربابعة، قائلا حق الكورة عندي وسأزورها قريبا ولها مني كل الدعم …

كظمت غيظي وانتظر الزيارة وما فيها ….

احتفال جميل ولكن …..